Скільки українців готові піти на поступки Росії задля миру: цікаві результати дослідження

Ані російська влада, ані уже пропагандисти країни-терористки не приховують, що постійні ракетні обстріли критичної інфраструктури України мають на меті підбурення українського народу. Мовляв, українці посидять без світла та тепла, і самі захочуть сісти за стіл переговорів з Росією на її ж умовах.

Однак як би росіяни не старалися, вони й досі не зрозуміли, проти якого народу воюють, адже ці атаки розбурхують не відчай, а злість. Зокрема про це свідчить недавнє соціологічне дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 4–27 грудня 2022 року.

Цікаво Більшість українців підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави, – опитування

Росія атаками хоче змусити сісти за стіл переговорів

Так, зрозумівши, що лише воєнні дії на фронті успіху Росії не принесуть, країна-терористка з жовтня 2022 року вирішила атакувати також українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. За її задумом, цей терор повинен був би створити внутрішню напругу для тиску на військово-політичне керівництво країни.

Однак її намагання були марними.

Українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора",

– підкреслили у КМІС.

Українці не йтимуть на поступки

У КМІС телефоном опитали 2005 респондентів з усіх куточків України, окрім тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, які не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року. Зокрема вдалося опитати й респондентів, які наразі проживають в окупованих населених пунктах.

Зазначимо, що опитування щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру – не перше. Загалом за 2022 рік їх провели чотири: у травні, липні, вересні та грудні. І результати цього соціологічного дослідження лише підтверджують тезу, що Україна для нашого народу – понад усе.

Так, згідно з грудневим опитуванням для 85% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимими, і лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося,

– зазначили у КМІС.



Результати опитування українців / Інфографіка КМІС

Також таку думку поділяють більшість жителів абсолютно усіх регіонів України, навіть тих, на території яких сьогодні відбуваються інтенсивні бої.



Результати соціологічного дослідження по регіонам / Інфографіка КМІС

Також у КМІС попередили спекулювання й щодо лінгвістичних категорій населення України. Так, щоб не було думки, що проти поступок лише україномовні українці, а російськомовних до уваги не брали, у КМІС показали й наступні результати.

Як можна бачити, і серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців (респондентів, які зараховують себе до українців за національністю) абсолютна більшість проти будь-яких поступок,

– підкреслили у КМІС.

Готовність до територіальних поступок серед основних лінгвістичних категорій населення / Інфографіка КМІС

Настрої українців під час повномасштабної війни