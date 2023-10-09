У МЗС розповіли, скільки українців зараз можуть перебувати в Ізраїлі

На момент нападу ХАМАС на Ізраїль на території держави перебувало багато наших земляків. У МЗС розповіли, скільки українців можуть бути на території Ізраїлю та як їм отримати допомогу.

В ефірі телемарафону речник МЗС України Олег Ніколенко пролив світло на це питання. За його словами, реальна цифра від офіційної може відрізнятися в рази.

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Скільки українців на обліку в Ізраїлі

Олег Ніколенко зазначив, що на консульському обліку в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. Утім, слід розуміти, що фактична цифра може в рази бути більшою.

Він додав, що внаслідок бойових дій уже підтверджено дані про смерть двох українок. Водночас ще потребують підтвердження дані про:

можливу загибель двох українців у районі поблизу Сектора Гази;

загибель ще одного українця у самому палестинському анклаві.

За словами Олега Ніколенка, дипломати мають понад 100 звернень від українців, котрі не можуть вибратися з Ізраїлю. Пов'язано це з тим, що авіакомпанії скасували цілу низку рейсів. Відтак, наші земляки не можуть потрапити на ті рейси, на які в них були квитки.

Як отримати допомогу

Він додав, що посольство України формує список таких громадян, котрі потребують допомоги. Паралельно працюють над пошуком рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю.

Громадяни, котрі вже перебувають у списку, повинні очікувати на інструкції від посольства про подальші дії. А тих, хто ще не звернувся, закликають вийти на зв'язок із дипломатами.

У МЗС нагадують, що посольство на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальниками, основними лікарнями, інститутом судової медицини. Також тримають зв'язок з українцями у Секторі Гази, розробляють маршрути екстреного виїзду з анклаву, якщо буде така потреба.

Українців закликають за будь-якої критичної ситуації звертатися на "гарячі лінії":

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;

Української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Також для отримання додаткової інформації варто стежити за веб-порталом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю за цим посиланням. Воно доступне лише користувачам з території Ізраїлю.