Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 44,9% дорослих громадян отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року мав становити 40%. Натомість до початку липня 2022 року він повинен становити 70%.

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Темпи вакцинації в Україні

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали дві дози, 5 787 – додаткову дозу, 16 216 – бустерну.

Загалом в країні провели 28 773 017 COVID-щеплень, для цього використовували такі препарати:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,

Coronavac – 4 806 881,

AstraZeneca – 1 623 934,

Moderna – 1 480 366,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Скільки вакцинували українців за добу

71 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Щеплення проводилось 689 мобільними бригадами з імунізації 3 169 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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