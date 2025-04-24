Їх убила Росія: Шмигаль назвав кількість жертв серед цивільних від початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Росія вбила в Україні тисячі невинних цивільних українців. Серед жертв російського терору – понад 600 дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Скільки цивільних українців загинуло від початку війни

Шмигаль наголосив, що Росія щодня завдає ударів по цивільних містах та селах України. Так, від початку повномасштабного вторгнення окупанти вже вбили близько 13 тисяч цивільних. Серед них – 618 дітей.

Крім того, Росія здійснила 1 700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.

Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом Росії,

– наголосив Шмигаль.

Варто наголосити, що під час масованої атаки 24 квітня Росія вбила 8 українців у Києві. Серед жертв двоє дітей з однієї сім'ї. Крім того, унаслідок терористичної атаки десятки людей отримали поранення, понад 40 потерпілих – госпіталізовано.

Жорстоко окупанти били і по Харкову. Ігор Терехов повідомив, що було зафіксовано 24 удари ракетами та дронами. На щастя, вдалося уникнути великої кількості постраждалих. Поранення отримали лише 2 людини.