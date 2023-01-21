50 тисяч "вагнерівців" прибули в Україну: США очікують, що найманці отримають зброю з КНДР

Наразі в Україні перебувають приблизно 50 тисяч "вагнерівців". Понад 90% з них – завербовані в'язні.

Про це розповів координатор Ради національної безпеки Білого дому адмірал Джон Кірбі. Ґрунтуючись на даних американської розвідки, він заявив, що 10 тисяч "вагнерівців" є контрактниками, а решта 40 тисяч – засудженими.

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"Зеків" кидають в бій без підготовки

За словами Кірбі, ПВК "Вагнера" стає центром сили, який конкурує з російським міністерством оборони. Президент Росії Владімір Путін дедалі більше покладається на найманців при проведенні операцій в Україні.

Понад 90% учасників ПВК "Вагнера" – це колишні ув'язнені, яких вони витягли з в'язниці без жодної підготовки й кинули в бій,

– зауважив адмірал.

США 20 січня визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією, що відкриває різні механізми для підриву її роботи. Тепер ширше коло країн та інституцій зможе перекрити грошові потоки, що надходять до найманців.

За інформацією CNN, наступного тижня Міністерство фінансів США також запровадить нові санкції проти цієї групи та її глобальних союзників.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить ПВК "Вагнера", в тому числі через її постійну серйозну злочинну діяльність", – пояснив Кірбі.

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Північна Корея постачала Росії зброю

В межах своєї справи проти ПВК "Вагнера" Міністерство фінансів США оприлюднило супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії.

На фото видно російські вагони, які в листопаді їхали з Росії до Північної Кореї й назад. Найімовірніше, це була перша поставка піхотних ракет і снарядів для використання вояками ПВК "Вагнера" в Україні.

"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК "Вагнера", – нагадав адмірал, зауваживши, що США вже надавали докази цього.

У США не вважають, що це якось вплинуло на динаміку бойових дій. Проте за словами Кірбі, з Північної Кореї до Росії можуть доставити ще більше систем озброєнь. Окрім цього, окупанти отримують обладнання, в тому числі безпілотники, з Ірану.

"Поставки зброї (з Північної Кореї – 24 Канал) є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН", – зауважив посадовець.

Він додав, що США вже поділилися своїми розвідувальними даними з групою експертів Комітету Ради Безпеки з питань санкцій щодо КНДР.

Цього ж дня високопоставлений представник західної розвідки також заявляв, що Захід "безумовно стурбований тим, що Північна Корея може планувати розширення і постачання більшої кількості військової техніки або підтримувати ці поставки".



Північна Корея постачала зброю для ПВК "Вагнера" / Фото уряду США