Скільки російських Су-34 знищили ЗСУ: ISW аналізує, як це вплине на потужності ворога

Українська правозахисна організація Truth Hounds у своєму нещодавньому звіті заявила, що Збройні сили України знищили щонайменше 33 російські винищувачі Су-34 у період з лютого 2022 року по вересень 2024 року.

Ці втрати становлять майже 30% від загального парку таких літаків у Росії, який оцінюється у 112 одиниць. Про це ідеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни, інформує 24 Канал.

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При цьому аналітики вказали, що це дані української правозахисної організації Truth Hounds. Водночас в ISW не змогли незалежно підтвердити ці дані.

Це погіршить можливості Росії

Наголошуючи, якщо вони правдиві, це може серйозно вплинути на спроможність російських військових використовувати плануючі бомби в Україні. Утім, наразі залишається незрозумілим, коли саме відбулися ці втрати та як вони співвідносяться із нещодавнім зменшенням кількості російських атак за допомогою таких бомб.

Знищення сучасних російських винищувачів, таких як Су-34, є важливим фактором для ослаблення повітряної переваги Росії, яка досі здійснює удари по українській території, незважаючи на успішну роботу української ППО.