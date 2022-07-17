Скільки витрачають на війну Україна, Росія та НАТО

У росіян стандартним стало твердження, що вони, мовляв, воюють не з Україною, яку зім'яли б, не помітивши, а з усім блоком НАТО. Зрозуміло, це пропагандистська туфта, яка покликана виправдати відсутність Києва за два дні та Львова за два тижні.

Але "туфта" – це оціночне, емоційне судження. Давайте, як на Привозі, подивимося до цифр (всі вони у відкритому доступі, хто бажає перевірити – Google в допомогу). Разом з тим отримаємо уявлення про розміри й, відповідно, значущість для нас військової допомоги Заходу.

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Скільки витрачає на війну Україна

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Отже, Україна витрачає на війну близько 1 мільярда доларів на місяць. Багато це чи мало? Дивлячись із чим порівнювати.

Військовий бюджет України на цей рік – 12 мільярдів доларів. Тобто наші витрати – рівно стільки, скільки планувалося. Витрачали б більше, але грошей просто немає, бо через війну надходження до українського бюджету впали катастрофічно.

США допомагають нам озброєнням, боєприпасами та іншим на 2,5 мільярда доларів на місяць – ця цифра поки що стабільна, як популярність коміксів "Марвел". Інші наші союзники додають ще 1,5 мільярда доларів. Спільно Україна щомісяця витрачає на війну близько 5 мільярдів доларів.

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Скільки путіну обходиться війна в Україні

Водночас росія на початку вторгнення вбухувала до 2 мільярдів доларів на день. На день, не на місяць! Нині ця цифра впала до 1 мільярда на день.

Але це, на жаль, не тому, що росія зазнає труднощів з оплатою своєї агресії в результаті санкцій. Проти нас не поменшало зброї і всього того, чим недоімперія намагається знищити Україну і якнайбільше її громадян. Просто зараз рашисти змушені використовувати стару військову техніку, а вона суттєво дешевша.

За місяць витрати рашистів виходять приблизно 30 мільярдів доларів. Вшість разів більше, ніж витрати України разом із союзниками! Ось звідки "вогненний вал" зі снарядів, мін, ракет, якими рашисти завалюють позиції ЗСУ та наші міста. Ось наочне підтвердження героїзму наших воїнів, які успішно борються проти агресора, який багаторазово переважає за озброєнням і ресурсами.

Військовий бюджет рф на цей рік становить 193 мільярди доларів на рік, відповідно, близько 16 мільярдів доларів на місяць. Тобто кремль спалює у війні майже вдвічі більше, ніж передбачено навіть роздутими мілітаристськими планами.

Ілюстрація з фейсбуку Олександра Кочеткова

Скільки витрачає НАТО

Сумарний річний військовий бюджет країн, що входять до НАТО – 1 трильйон доларів, це – 83 мільярди доларів на місяць. Щоб зрівнятися з витратами Росії і щоб у лайнерів кремля з'явилися хоча б такі підстави стверджувати, що вони воюють з НАТО, допомога від цього блоку Україні повинна становити трохи менше 40% від його сукупних військових асигнувань. А на сьогодні вона – лише 6%. Ось такі реалії.

Ще й не починали, кажеш? Ну-ну... У рашистів скоро штани від натуги луснуть. Не по швах, а впоперек. І всі уявляють, який перелом на фронтах станеться, якщо допомога Україні збільшиться хоча б удвічі – мізер для НАТО і навіть окремо для США.

Але поки що нам доводиться перемагати не числом, а вмінням і волею.

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