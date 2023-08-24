Буданов розповів, скільки військових літаків залишилось в Росії

У повітряних операціях проти України Росія залучила понад 400 літаків. Останні диверсії та атаки на ворожі аеропорти дозволили суттєво зменшити ймовірність атак по нашій території.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що конкретно Ту-22 серед усіх військових літаків Росії не так і багато, а днями стало на 4 борти менше.

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436 російських літаків. Це багато. Але якщо ви запитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних залишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті будуть перебувати, тобто 27,

– повідомив керівник розвідки.

Та зауважив, що це насправді тих, які літають ще менше, а "ті, які "гробами" стоять – їх трошки більше".

Хто влаштував диверсію на аеродромі Сольці

За словами Буданова, під час операцій на військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайківка (Калузька область) повністю знищено 2 літаки, ще 2 пошкоджено. Пошкодження ще одного (п'ятого) борту під питанням.

Буданов додав, що українській розвідці добре відомі люди, які до цього причетні. Вони мають із ними прямий зв'язок. Однак, конкретний підрозділ виконавців очільник ГУР не назвав.

"Це люди, які з території Росії виконали певні завдання", – резюмував він.

Що цьому передувало