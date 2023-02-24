НАТО згуртоване, як ніколи: США перекинули в Європу понад 20 тисяч військових

Російський диктатор Владімір Путін вважав, що НАТО похитнеться після 24 лютого 2022 року. Однак сили Альянсу згуртовані, як ніколи.

Про це наголосили у Міністерстві оборони США. Там наголосили, що Альянс посилив свою оборону на східному фланзі.

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Напад Росії на Україну – історична загроза європейській безпеці

У відповідь на найбільш нагальну загрозу європейській безпеці після закінчення Другої світової війни ми разом із нашими союзниками швидко рухалися до подальшого об’єднання та зміцнення НАТО,

– йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, перекинули в Європу понад 20 тисяч військових. У відомстві наголошують, що НАТО як ніколи згуртоване, і зобов'язання США захищати кожен дюйм території союзників залишається непохитним.

"Через рік загарбницької війни, яку веде постійний член Ради Безпеки ООН, наші союзники та партнери по всьому світу є єдиними та рішучими. Безрозсудна незаконна війна Путіна – це не просто тотальний напад на суверенітет України та історична загроза європейській безпеці", – наголошують у Міноборони.

Західні партнери засуджують кровопролитну кампанію Кремля. Також вони захоплюються українським народом, який продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу.

Сьогодні і кожного дня ми стоїмо поруч із мужніми українцями, які борються за захист своєї країни, і сумуємо разом із тими, хто втратив своїх близьких у жахливій і непотрібній Москві війні,

– йдеться у повідомленні.

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