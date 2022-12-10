Скільки військових об'єктів Росії є в окупованому Криму: підрахунки журналістів

За 9 років окупації Криму Росія створила там величезну кількість своїх військових об'єктів. Які наступні бази можуть стати потенційною ціллю ЗСУ – читайте далі.

Журналістам-розслідувачам вдалося зібрати понад 150 російських військових об'єктів на півострові. Вони встановили точні координати розташування та отримали супутникові фото.

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Попри вибухи у бухті, Росія нікуди не перемістила кораблі

Основна кількість російських кораблів зосереджена в Севастопольській бухті. Водночас "найцікавіші екземпляри" є в районі бухти "Голландія". На супутникових знімках за 9 листопада біля неї помітили:

великі десантні кораблі проєктів 1135, 1171, 775;

патрульні кораблі проєктів 22160;

ракетні катери проєктів 1239, 1241;

крейсер проєкту 11356. Це або флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", або ж його аналог "Адмірал Єсєнін".

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розповів, що у 166-й дивізіон малих ракетних кораблів входять:

"Бора",

"Самум",

"Град Свиязьк",

"Великий Устюг",

"Вишній Волочок".

Водночас у 295-й дивізіон ракетних катерів входять: "Шуя", "Буря", "Набережні Челни", "Івановець" і "Бриз".

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Зауважимо, що саме із цих кораблів і запускають крилаті ракети по всій території України. При цьому самі судна під час запусків відходять від берега лише на кілька миль.

Всі, окрім "Самума", бо він зараз на ремонті, в строю і можуть застосовувати корабельні ракети. Вони представляють певну загрозу, як ударний засіб. Тобто, якщо ці кораблі є можливість знайти і знешкодити – це треба робити,

– наголосив Кевлюк.



Супутниковий знімок Севастопольської бухти / Фото Planet Labs

"Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і й на військових складах у Криму. Тому ці склади є потенційним місцем майбутніх атак. Де точно зберігають крилаті ракети невідомо, але є припущення, що їх можуть тримати в Інкерманських штольнях.

Стратегічну авіацію на півострові росіяни не зберігають

Попри загрозу повторних вибухів, кораблі у Севастополі стоять бортом до борту, як раніше. Все тому, що їм бракує місця. Єдине, що змінилося, – прямо посеред бухти з'явилось судно, яке цілодобово чергує в акваторії.

Розслідувачам вдалося встановити у Криму 10 працюючих військових аеродромів та 2 авіазаводи. На кожному з них є склади з боєприпасами та місткості з паливно-мастильними матеріалами, які б лише посилили вибух.

Зараз аеродром в Джанкої став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів. Це при тому, що раніше цей аеродром був запасний. Зараз на ньому перебувають:

щонайменше 3 склади з боєприпасами,

понад 50 гелікоптерів Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8;

безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів;

Крім того, в Джанкої часто приймають вантажні літаки та штурмовики Су-25.



Що зберігається на аеродромі в Джанкої / Фото Planet Labs

Ураження аеродрому в Джанкої було б дуже вигідним для ЗСУ, адже саме з нього здійснюється постачання окупантів в Херсонській та Запорізькій областях.

Недалеко від Севастополя розташований аеродром "Бельбек". Раніше росіяни продовжили на ньому смугу для стратегічних бомбардувальників, однак зараз їх там нема. Все тому, що зберігати важливу авіацію у зоні досяжності Збройних Сил України росіянам небезпечно.

Водночас завдяки супутниковим знімкам на аеродромі помітили винищувачі Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.



На аеродромі в Бельбеку росіяни тримають винищувачі / Фото Planet Labs

Одне з головних авіаугруповань ворожої армії базується на аеродромі у Гвардійському. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме їх окупанти найчастіше використовують, щоб атакувати українські території на Півдні або Сході.

Ремонтують Су-25 на авіазаводі в Євпаторії, що також є ціллю для ЗСУ.



У Гвардійському росіяни зберігають штурмовики та бомбардувальники / Фото Planet Labs

У Криму в росіян потужні системи ППО, бо частина – вкрадена в України

У Криму в росіян дуже добре розвинена система ППО. Цікаво, що велика частина цього озброєння раніше була українською, але у 2014 році окупанти її вкрали.

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Усі наші частини ППО з 2014-го року залишились там. Там були комплекси С-300 та Бук. Зокрема був полк в Євпаторії і Севастопольська бригада. Також була частина в Керчі. На Чауді стояв дивізіон С-300, і в Феодосії були С-300. Тобто доволі щільною була оборона,

– розповів екскомандувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

Систему ППО окупанти посилили своїми ЗРК С-400, а також береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Останні помітили біля Феодосії.

Боєприпаси для зенітно-ракетних та берегових комплексів, ймовірно, зберігаються у Чорноморську. Інформації про будівництво нових арсеналів у Криму не було. Швидше за все окупанти використовують захоплену українську інфраструктуру.

Офіційно Україна не має озброєння, яке може влучити в усі перераховані об'єкти. Однак вибухи в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі й на Кримському мосту підтверджують те, що навіть там, де не долітають наші ракети, може потужно розгулятися "бавовнятко".