У США оцінили, скільки військових Росія перекинула з України у Курську область

У Білому домі заявили, що на тлі прориву кордону у Курській області Кремль почав перекидати туди додаткові сили, зокрема з окупованої території України. У США проаналізували, як це вплине на інші напрямки фронту.

Зазначається, що Москва могла перекинути до Курщини кілька тисяч військових з окупованої території України. Офіційні особи США працюють над тим, аби точно визначити, скільки солдатів передислокувала Росія.

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Як Кремль планує обороняти Курщину

Наразі відомо, що численні підрозділи розміром з бригади, які складаються щонайменше з 1000 військовослужбовців кожен, були перенаправлені до Курської області.

Водночас у Білому домі додали, що переміщення російських військ з України не означає, що Путін відмовився від військових операцій на українських Сході, Півночі та Півдні. Там досі тривають активні бойові дії.

Американські посадовці зазначають, що Курська операція може відволікти російські війська з України та створити для очільника Кремля "дилему" щодо того, де та які сили розміщувати.

Водночас вважається, що Росія має сотні тисяч військових на передовій в Україні, тому відволікання кількох тисяч може не мати великого впливу в короткостроковій перспективі.

Крім того, наразі не помічено, що Росія переміщує свої більші та краще навчені підрозділи з України до Курщини. Москва намагається вибудувати оборону свого регіону завдяки ненавченим призовникам.

Ми ще не бачили значного переміщення (російських військ – 24 Канал), і ми не можемо сказати, чи це лише тому, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення,

– сказало одне з джерел, близьке до розвідки США.

На додаток до військ, перекинутих з території України, Росія також направила особовий склад з Ленінградського військового округу та Калінінграда в Росії, щоб допомогти захистити Курщину.

Американські чиновники визнають успіх Курської операції, однак вважають, що Україна навряд чи зможе довго утримувати зайняту там територію, і наголошують, що ще надто рано судити про те, як наступ вплине на ширший результат війни.

Раніше Economist писав, що Росія перекидає в Курську область не так багато сил, як хотілося б ЗСУ.