Скільки військовозобовʼязаних українців оновили дані з 18 травня по 16 липня: дані Міноборони

До 17 липня військовозобов'язані повинні були оновити свої дані. Наразі в оборонному відомстві розкрили, скільки українців дотрималися вимоги.

На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. На сьогодні це зробило понад 4 мільйони українців.

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Як багато людей оновили свої дані

За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок,

– ідеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Згідно з оприлюдненими оборонним відомством даними, з них військово-облікові дані оновили через:

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 особи.

Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб.

"Резерв+": 3 028 066 осіб.

"Дякуємо кожному громадянину за виконання свого військового обовʼязку! Продовжуємо працювати разом заради мирного та безпечного майбутнього України", – додали в міністерстві.

Зауважимо, як раніше заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, після 17 липня громадяни зможуть далі оновлювати свої дані в будь-який зручний спосіб. Застосунок "Резерв+" буде доступний і надалі. За її словами, звідти можна буде завантажити електронний військово-обліковий документ.