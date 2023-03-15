А так хоче бомбити Європу: пропагандист Соловйов обзавівся в Італії аж 5 віллами

Один з найодіозніших російський пропагандистів, виявляється, має нерухомість у Європі, яку на словах так ненавидить. Хоч тепер його нерухомість там заморожена.

Соловйов постійно закликає бомбити Європу й ображає різні країни. На своїх пропагандистських висловлюваннях він заробляє доволі багато – на кілька вілл вистачило.

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Що відомо про дохід Соловйова

У 2020 році журналісти The Insider опублікували дані про річний дохід Соловйова. Тільки офіційний річний прибуток пропагандиста становить 52,6 мільйонів рублів. Сюди включені надходження від "Радіо Росії", телеканалу "Росія" та особистої фірми Соловйова "СВ Консалтинг" (через яку він з незрозумілих причин отримує сотні мільйонів від державного "Сбербанку").

Очевидно, що неофіційно пропагандист заробляє набагато більше. Зокрема про це свідчить його нерухомість.

У Соловйова 5 будинків в Італії

Соловйов має в Італії 3 будинки в Італії біля озера Комо та ще 2 будинки, які буцімто належать його матері.

З 2009 року Соловйов має посвідку на проживання в Італії. Після повномасштабного вторгнення в Україну італійська влада заарештувала нерухомість пропагандиста, і через санкції він більше не може потрапити на територію Євросоюзу.

Проти Соловйова накладені санкції у країнах ЄС, в Україні, Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Японії та Новій Зеландії.