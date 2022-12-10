Чи багато жінок у війську і як відрізняється їхня підготовка від чоловічої

Наразі мобілізація жінок не відбувається. Проте в Українських Збройних Силах багато жінок-доброволиць.

Жінок можуть мобілізувати, але поки що у цьому немає гострої потреби. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Скільки жінок-військовослужбовиць зараз в ЗСУ

Горбач не назвав кількість, проте сказав, що службу проходять дуже багато військовослужбовиць-жінок. Він додав, що до повномасштабної війни у процентному співвідношенні жінок на службі було набагато більше, десь приблизно 10%. Зараз у відсотковому співвідношенні їх менше, проте це через те, що дуже зросла кількість особового складу. Жінок-доброволиць зараз менше і вони повинні повністю відповідати всім умовам.

Зараз кількість особового складу збільшилася, але у зв’язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до збройних сил, та якщо вони повністю відповідають за всіма умовами, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки — командири бойових машин і командири взводів, артилерійських батарей тощо,

– сказав Горбач.

При цьому він сказав, що підготовка до служби жінок від підготовки чоловіків нічим не відрізняється – та ж програма.

Чи залишилися в Україні ще добровольці до війська

Горбач розповів, що люди, які добровільно приходять до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й бажають призватися на військову службу, є завжди.

Зокрема зараз військкомати можуть обирати і є ті, кому зараз відмовляють. Наприклад, людина не підходить за станом здоров'я, або перебуває в статусі призовника. Призовники можуть вступити тільки на військову службу за контрактом.

З цієї ж причини зараз не видають повістки на блокпостах. Такої потреби поки що немає.

У жовтні командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що у Збройних Силах України проходять службу понад 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах. 8 тисяч з них – на офіцерських посадах, близько 5 тисяч – на передовій.