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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем

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      Олексій Оржель / EPA-EFE

      Про особисті правила енергоефективності, сортування сміття, вирубку лісу та зарплату шахтарів – читайте у третій частині інтерв'ю 24 каналу з міністром енергетики Олексієм Оржелем.

      Чи є у вас у родинні правила енергоефективності?

      У мене навіть освіта енергоменеджера. У мене по будинку проведений енергоаудит. Я знаю, де є слабкі, а де сильні сторони по енергоефективності. У нас дійсно диверсифіковане використання палива, є газове постачання і твердопаливний котел.

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      Якщо ми бачимо, що ціна висока на газ, то ми намагаємося використовувати твердопаливний котел. Є електричне опалення. Тобто, у нас є комбінація, в залежності від того, яка ціна краща і що є економічнішим. Більше того, сам будинок є енергоефективним. І зрештою у нас на даху є сонячні панелі й ми ними користуємося.

      Сміття сортуєте?

      В мене позиція проста і дієва, що за кожен пакет вивезеного сміття ми маємо заплатити гроші. З іншої сторони, паперова обгортка використовується і для твердопаливного котла або в камін можна кинути. Тому у нас це вже автоматично.

      сміття переробка сміття
      В Україні є проблема з переробкою сміття / Фото: 24 канал

      Паперова обгортка у нас йде для опалення. А окремо відбирається те, що може відправити у компостну яму. Те, що не можна розділити, використати повторно або утилізувати – ми викидаємо в пакети. Проте вони невеликі, то й плата за сміття невисока.

      Можливо, ви знаєте суми, які вам у платіжках приходять?

      Платіжки – це моя відповідальність, тому я добре у них розуміюся. У нашому поточному споживанні близько на 300-400 гривень електроенергії. Це якщо говорити про несонячні місяці, бо в іншому випадку у нас є сонячні батареї.

      Перша частина інтерв'ю: Оржель пояснив, чому Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії

      Взимку це невеликі суми. Навіть, якщо говорити про те, що у нас працює три холодильники. Проте треба використовувати енергоефективні холодильники. Здебільшого по всьому будинку LED-освітлення. Також намагаємося ефективно використовувати електричне опалення.

      Минулого року за весь період за газ заплатили 8-10 тисяч гривень.

      Які плани щодо утилізації сміття в Україні?

      Дуже правильне питання, в Україні – це актуальна проблема. Наступного тижня у нас буде засідання робочої групи щодо законопроєкту по управлінні відходами. Проте, коли ми говоримо про відходи, то це про ієрархію походження відходів. Тобто, перше – це запобігти утворенню. Треба робити певні економічні й інші організаційні стимули, щоб у нас було менше обгорток у товарах. Також, щоб у нас була можливість використання такої обгортки, яка може сама розкладатися.

      Потім наступна ієрархія – це переробка, що ми можемо відібрати та відсортувати. Можливо, дійсно сортувати на рівні домогосподарств, тому що це найбільш ефективний інструмент. Це є елементом культури і ми маємо навчитися цьому. Той приклад, який я навів, якщо сплачуєш за кожен пакет сміття, то це стимулює.

      Утилізація має бути дійсно максимально екологічною. Без жодної можливості шкоди для довкілля. І захоронення має бути найдорожчим, щоб не було такої ситуації, коли є можливість переробки, але туди не везуть, бо дорого. І найпростіше вивезти на полігон.

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      Полігон має стати інженерною спорудою і показувати екологічну нейтральність. Головне – це контроль на несанкціонованих звалищах. Чому? Якщо ми все побудуємо, то має бути нормальний контроль та адміністративна, а може й кримінальна відповідальність за те, що ти викинув сміття у лісі.

      Коли ваші ідеї зможуть втілитися?

      Ми маємо надію, що повний пакет законопроєктів про впровадження іррархії поводження з відходами напрацюємо вже найближчим часом. Можливо, ми зможемо повноцінно прийняти одразу після Нового року.

      пластик екологія
      Європа без пластику / Інфографіка 24 каналу

      Коли у нас можуть з’явитися, наприклад, полігони?

      Сучасні полігони пов’язані дійсно з економічною моделлю. Якщо ми кажемо, що більше не викидаємо в ліс сміття, то ми контролюємо це.

      Також ми говоримо про те, що є чіткий контроль за полігоном. У даному випадку і зі сторони Міністерства є завдання. У нас зараз закладається ідея об’єднання всіх інспекцій в одну. Правоохоронну службу й екологічну інспекцію, які будуть працювати ефективно для того, щоб контролювати екологічні вимоги.

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      Якщо ми дійсно робимо комплексну реформу, нове законодавство, нові вимоги, то я думаю, що й інвестиції потенційно з’являться, може, вже й з наступного року.

      А пластикові пакети, коли можуть зникнути?

      У першому читанні підтримали народні депутати законопроєкт про заборону на пластикові пакети до 50 мікрометрів. І це вже важливий крок. Я думаю, що через два тижні ми зможемо привітати один одного із забороною на пластикові пакети.

      Я зустрівся зі своїм колегою-міністром з іншої країни й він сказав, що у нього було враження, що раніше Міністерство екології в Україні екологією не займалося. Тому, щоб стало більше еко потрібна свідомість громадян. У нас все більше громадян стає екофрендлі.

      Чим небезпечний пластик? При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена. Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.

      Важливим елементом є те, що еко не потрібно бути дорогим. Це завдання держави.

      Тобто основна проблема зараз в тому, що еко дороге?

      Завжди, коли є більші вимоги до екологічності, то це закладається в товар. Якщо держава хоче і реально рахує. Тут важливо рахувати, наскільки шкодить нашому середовищу наша діяльність. В даному випадку завдання держави зробити дорогим неекологічні товари.

      Коли в Україні припинять рубати ліс?

      Я думаю, що найближчим часом реалізується завдання про електронний реєстр обігу деревини. Ми маємо вивести це питання на відкритий моніторинг. Я думаю, що окрема історія – це взаємодія на рівні митниці. Не може ж бути, що ліс рубають, він кудись зникає і потім його знаходять в іншій країні.

      вирубка лісів
      В Україні масово вирубують ліси

      Якраз от ці завдання, які робить і Міністерство фінансів щодо взаємодії з митницями по відкриттю електронних реєстрів – це надзвичайно важливо. Проте, з точки зору, формування лісової галузі потрібне повноцінне і стовідсоткове перезавантаження Лісагентства, яке вже зараз відбувається. А також моніторинг та виведення дійсно на прозорі майданчики, на яких не можна зловживати, коли ми торгуємо деревиною.

      Коли у шахтарів буде гідна зарплатня?

      Є два елементи проблеми – є державні і приватні шахти. На приватних – у нас немає проблем із заборгованістю. Я так розумію, що є досить адекватний і конкурентний рівень заробітної платні. На державних шахтах досить несприятливий рівень оплати. Особливо, в тих регіонах, де знаходяться шахти.

      Друга частина інтерв'ю: Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем

      У нас є проблема в тому, що дійсно шахтарі невчасно отримують заробітну плату. Чому так відбувається? Тому що державні шахти є збитковими, рентабельність добутку дуже велика і вони не можуть реалізувати свою продукцію за ринковими цінами. В результаті утворюються збитки, які починають покриватися з державного бюджету. З одної сторони, це абсолютно некоректно.

      Важливо, щоб ми от ці шахти, які зараз є перспективними, могли передати в ефективні приватні руки. І коли цей новий власник буде займатися розвитком, інвестиціями і головне – буде шукати можливості для реалізації свої вугільної продукції.

      шахти шахтарі зарплати
      Більше 10 шахт можуть закрити / Фото: 24 канал

      Дійсно на державних шахтах відбувалися неефективні процеси, була корупція, закупівлі та привозили обладнання, яке вже було у використані. Не вкладалися реальні матеріальні та капітальні інвестиції. Це призводило до того, що шахти ставали все збитковішими і починали вимагати більше грошей з бюджету.

      Ми зараз займаємося пріоритизацією тих шахт, які можуть бути передані на відкритих приватизаційних процесах. А також хочемо оцінити, де потрібні першочергові інвестиції, щоб вивести шахти на більш рентабельний рівень. Щоб держава не дотувала, а шахта могла сама себе забезпечувати.

      На жаль, є шахти, які можуть бути реструктуризовані та ліквідовані. Є такі, на яких нема можливості оптимізації рентабельності та зменшення ціни на добуток тонни вугілля.

      Багато таких шахт може бути?

      З тих 33, які зараз є у Міністерстві, десь близько 13-15 шахт знаходяться у цій зоні.

      Чий Крим?

      Звичайно, український.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з міністром Олексієм Оржелем:

       

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Екологія Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля Комунальні послуги Зарплата Тарифи
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