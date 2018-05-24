Скільки порушень з техніки безпеки знайшли в українських школах: обурливі дані

Через серію отруєнь у Києві під посилену охорону взяли школи. У березні 2018 року по всій Україні під час перевірок виявили понад 366 тисяч порушень у 28 тисячах шкіл та садочків.

За декілька тижнів невідомими речовинами отруїлися школярі із Черкас, Миколаєва та Харкова. Міністерство освіти попросило бути керівників навчальних закладів особливо уважними. Адже вже завтра починаються шкільні лінійки, а це підвищена небезпека.

Читайте також: На вищий бал не сподіваюсь, – як учні з іншомовних шкіл складали ЗНО з української мови

Масові випадки отруєнь школярів по всій Україні. Менш ніж за місяць більше сотні дітей потрапили у лікарню. Батьки розгублені, чи безпечно тепер у школах. Тим паче, що наближається останній дзвоник. Міністерство освіти уже попередило профільні департаменти бути насторожі. Наприклад, в одній зі столичних шкіл дітей охороняють майже, як перших осіб держави.

"Відеоспостереження. І, якщо ви бачите повністю, це показує систему, встановлену на сигналізацію. Всі поверхи, всі класи, можна проаналізувати на помилки, чи на те, що там трапилось. Все виводиться на екран", – розповів заступник директора з АГД навчально-виховного комплексу №141 Ігор Філіпчук

На кожному поверсі встановленні пожежні кнопки, у кожному класі є вогнегасники та сигналізація. Ремонт у цьому закладі зробили три роки тому, тож вся система сучасна і справна. Та навіть медсестра у будь-яку хвилину готова бігти на допомогу.

У іншій столичній школі, в іншому районі, відеокамер лише дві. Проте, є пожежна сигналізація і все та ж тривожна кнопка.

Ми обов'язково проводимо навчання, як працює ця кнопка за скільки хвилин приходить на допомогу служба державної охорони і як взагалі реагують всі працівники закладу на якусь надзвичайну ситуацію,

– зазначила директор школи №220 Марина Комракова.

Правила безпеки знають навіть учні перших класів.

"Коли я відчую вдома пожежу, я побіжу у ванну візьму полотенце, я його намочу і прикладу до рота і носа, а потім вибіжу на вулицю і прокричу "пожежа" зі всієї сили", – відповів учень першого класу школи №220 Ілля.

До питань безпеки уважні завжди, а не лише напередодні свят, каже директор. А в Сумах директор Віра Рогова теж хвалиться вогнегасниками. В школі є плани евакуації та камери відеоспостереження. Проте, одна школа – не показник, кажуть рятувальники. Вони перевірили всі навчальні заклади області і виявили більше 4-х тисяч порушень.

До основних порушень належить відсутність або несправність системи протипожежного захисту, несправне зовнішнє та внутрішнє пожежне водопостачання, будівлі потребують заміни або ремонту системи водопостачання, перепланування шляхів евакуації, – прокоментував речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

А загалом у березні 2018 року по всій Україні під час перевірок виявили понад 366 тисяч порушень у 28 тисячах шкіл та садочків. Тобто – більше десятка у кожному. Десь немає сигналізації, десь ремонту потребує система електропостачання. Тим часом, у Міністерстві освіти, хоч попросили школи бути уважними, одразу взялися заспокоювати. Диверсією могло бути хіба отруєння у Черкасах.

Читайте також: У Росії школяр влаштував стрілянину по своїх однокласниках: є постраждалі

"Це просто витівки дітей, які не розуміють, що вони роблять. Дитина в якихось моментах думає, що вона поприкалувалась, і не завжди розуміє наслідки того його приколу", – запевнив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Проте, як зазначає адміністрація школи, тривожна кнопка на будь-який випадок завжди наготові, після натискання якої через декілька хвилин в школі опиняється служба охорони.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 21 травня зі школи №6 у Миколаєві евакуювали 400 дітей через різкий запах невідомої речовини, яку розпилили невстановлені особи. 36 школярів були госпіталізовані до лікарні. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.