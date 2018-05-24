22:18
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, сьогодні
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, сьогодні
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Скільки порушень з техніки безпеки знайшли в українських школах: обурливі дані

118 Читать новость на русском

Через серію отруєнь у Києві під посилену охорону взяли школи. У березні 2018 року по всій Україні під час перевірок виявили понад 366 тисяч порушень у 28 тисячах шкіл та садочків.

За декілька тижнів невідомими речовинами отруїлися школярі із Черкас, Миколаєва та Харкова. Міністерство освіти попросило бути керівників навчальних закладів особливо уважними. Адже вже завтра починаються шкільні лінійки, а це підвищена небезпека. 

Читайте також: На вищий бал не сподіваюсь, – як учні з іншомовних шкіл складали ЗНО з української мови

Масові випадки отруєнь школярів по всій Україні. Менш ніж за місяць більше сотні дітей потрапили у лікарню. Батьки розгублені, чи безпечно тепер у школах. Тим паче, що наближається останній дзвоник. Міністерство освіти уже попередило профільні департаменти бути насторожі. Наприклад, в одній зі столичних шкіл дітей охороняють майже, як перших осіб держави. 

"Відеоспостереження. І, якщо ви бачите повністю, це показує систему, встановлену на сигналізацію. Всі поверхи, всі класи, можна проаналізувати на помилки, чи на те, що там трапилось. Все виводиться на екран", – розповів заступник директора з АГД навчально-виховного комплексу №141 Ігор Філіпчук

На кожному поверсі встановленні пожежні кнопки, у кожному класі є вогнегасники та сигналізація. Ремонт у цьому закладі зробили три роки тому, тож вся система сучасна і справна. Та навіть медсестра у будь-яку хвилину готова бігти на допомогу.

У іншій столичній школі, в іншому районі, відеокамер лише дві. Проте, є пожежна сигналізація і все та ж тривожна кнопка. 

Ми обов'язково проводимо навчання, як працює ця кнопка за скільки хвилин приходить на допомогу служба державної охорони і як взагалі реагують всі працівники закладу на якусь надзвичайну ситуацію,
– зазначила директор школи №220 Марина Комракова.

Правила безпеки знають навіть учні перших класів. 

"Коли я відчую вдома пожежу, я побіжу у ванну візьму полотенце, я його намочу і прикладу до рота і носа, а потім вибіжу на вулицю і прокричу "пожежа" зі всієї сили", – відповів учень першого класу школи №220 Ілля.

До питань безпеки уважні завжди, а не лише напередодні свят, каже директор. А в Сумах директор Віра Рогова теж хвалиться вогнегасниками. В школі є плани евакуації та камери відеоспостереження. Проте, одна школа – не показник, кажуть рятувальники. Вони перевірили всі навчальні заклади області і виявили більше 4-х тисяч порушень.

До основних порушень належить відсутність або несправність системи протипожежного захисту, несправне зовнішнє та внутрішнє пожежне водопостачання, будівлі потребують заміни або ремонту системи водопостачання, перепланування шляхів евакуації, – прокоментував речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

А загалом у березні 2018 року по всій Україні під час перевірок виявили понад 366 тисяч порушень у 28 тисячах шкіл та садочків. Тобто – більше десятка у кожному. Десь немає сигналізації, десь ремонту потребує система електропостачання. Тим часом, у Міністерстві освіти, хоч попросили школи бути уважними, одразу взялися заспокоювати. Диверсією могло бути хіба отруєння у Черкасах.

Читайте також: У Росії школяр влаштував стрілянину по своїх однокласниках: є постраждалі 

"Це просто витівки дітей, які не розуміють, що вони роблять. Дитина в якихось моментах думає, що вона поприкалувалась, і не завжди розуміє наслідки того його приколу", – запевнив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Проте, як зазначає адміністрація школи, тривожна кнопка на будь-який випадок завжди наготові, після натискання якої через декілька хвилин в школі опиняється служба охорони.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 21 травня зі школи №6 у Миколаєві евакуювали 400 дітей через різкий запах невідомої речовини, яку розпилили невстановлені особи. 36 школярів були госпіталізовані до лікарні. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Діти Міністерство освіти та науки України отруєння ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
сьогодні, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 81
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
400
сьогодні, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 481
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
сьогодні, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1027
сьогодні, 19:02 "Кривава Джина", або кого злякалася Росія?
Наталія Лебідь 4034
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук