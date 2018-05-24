Сколько нарушений по технике безопасности нашли в украинских школах: возмутительные данные

Из-за серии отравлений в Киеве под усиленную охрану взяли школы. В марте 2018 года по всей Украине во время проверок выявили более 366 тысяч нарушений в 28 тысячах школ и садиков.

За несколько недель неизвестными веществами отравились школьники из Черкасс, Николаева и Харькова. Министерство образования попросило руководителей учебных заведений быть особенно внимательными. Ведь уже завтра начинаются школьные линейки, а это повышенная опасность.

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Массовые случаи отравлений школьников по всей Украине. Менее чем за месяц более сотни детей попали в больницу. Родители в растерянности, безопасно ли теперь в школах. Тем более, что приближается последний звонок. Министерство образования уже предупредило профильные департаменты быть настороже. Например, в одной из столичных школ детей охраняют почти, как первых лиц государства.



"Видеонаблюдение. И, если вы видите полностью, это показывает систему, установленную на сигнализацию. Все этажи, все классы, можно проанализировать на ошибки, или на то, что там случилось. Все выводится на экран", – рассказал заместитель директора по АХД учебно воспитательного комплекса №141 Игорь Филипчук



На каждом этаже установлены пожарные кнопки, в каждом классе есть огнетушители и сигнализация. Ремонт в этом заведении сделали три года назад, поэтому вся система современная и исправная. И даже медсестра в любую минуту готова бежать на помощь.



В другой столичной школе, в другом районе, видеокамер лишь две. Однако, есть пожарная сигнализация и все та же тревожная кнопка.

Мы обязательно проводим обучение, как работает эта кнопка за сколько минут приходит на помощь служба государственной охраны и как вообще реагируют все работники заведения на любую чрезвычайную ситуацию,

– отметила директор школы №220 Марина Комракова.

Правила безопасности знают даже ученики первых классов.



"Когда я почувствую дома пожар, я побегу в ванную возьму полотенце, я его намочу и приложу ко рту и носу, а потом выбегу на улицу и прокричу "пожар" со всей силы", – ответил ученик первого класса школы №220 Илья.



К вопросам безопасности внимательны всегда, а не только накануне праздников, говорит директор. А в Сумах директор Вера Рогова тоже хвастается огнетушителями. В школе есть планы эвакуации и камеры видеонаблюдения. Однако, одна школа – не показатель, говорят спасатели. Они проверили все учебные заведения области и обнаружили более 4-х тысяч нарушений.

К основным нарушениям относится отсутствие или неисправность системы противопожарной защиты, неисправное внешнее и внутреннее пожарное водоснабжение, здания требуют замены или ремонта системы водоснабжения, перепланировки путей эвакуации, – прокомментировал представитель управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка.

В целом в марте 2018 года по всей Украине во время проверок выявили более 366 тысяч нарушений в 28 тысячах школ и садиков. То есть – более десятка в каждом. Где нет сигнализации, где ремонта требует система электроснабжения. Между тем, в Министерстве образования, хотя попросили школы быть внимательными, сразу взялись успокаивать. Диверсией могло быть разве что отравление в Черкассах.

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"Это просто проделки детей, которые не понимают, что они делают. Ребенок в каких-то моментах думает, что он поприкалывался, и не всегда понимает последствия этого своего прикола", – заверил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.



Однако, как отмечает администрация школы, тревожная кнопка на любой случай всегда наготове, после нажатия которой через несколько минут в школе оказывается служба охраны.

Напомним, 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали, вместе с тем в больницу попали 35 человек, 6 из которых находятся в палате интенсивной терапии.

Напомним, 21 мая из школы №6 в Николаеве эвакуировали 400 детей из-за резкого запаха неизвестного вещества, которое распылили неустановленные лица. 36 школьников были госпитализированы в больницу. Двое из них находятся в реанимационном отделении для наблюдения.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.