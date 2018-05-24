В России школьник устроил стрельбу по своим одноклассникам: есть пострадавшие

22 мая в российском городе Шахты, Ростовской области, школьник обстрелял из пневматического ружья одноклассников. Один ребенок пострадал.

Органы полиции в тот же день организовали доследственную проверку, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

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После полицейской проверки все участники происшествия были установлены. С учетом того, что участниками инцидента были дети, СК запросит у полиции информацию о происшествии и проведет дополнительную проверку.

В местных СМИ сообщают, что девятилетний одноклассник после ссоры на детской площадке пошел домой, взял там пневматическую винтовку родителей, вернулся и расстрелял своих одноклассников-обидчиков. Из-за сложности пулевого ранения пострадавший школьник был отправлен медиками на операцию в Ростов.

Юный мститель сейчас находится дома – правоохранители отпустили его с матерью. Известно, что винтовка находилась в открытом доступе в доме малолетнего стрелка. Родителей на момент инцидента не было дома, поэтому мальчик беспрепятственно получил в распоряжение "орудие мести".