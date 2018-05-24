19:44
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В России школьник устроил стрельбу по своим одноклассникам: есть пострадавшие

86 Читати новину українською
В Ростовской области ученик из пневматического оружия обстрелял одноклассников
В Ростовской области ученик из пневматического оружия обстрелял одноклассников / tsn.ua

22 мая в российском городе Шахты, Ростовской области, школьник обстрелял из пневматического ружья одноклассников. Один ребенок пострадал.

Органы полиции в тот же день организовали доследственную проверку, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Читайте также: Священник подрался с полицейскими во время ЛГБТ-марша в Молдове: видео

После полицейской проверки все участники происшествия были установлены. С учетом того, что участниками инцидента были дети, СК запросит у полиции информацию о происшествии и проведет дополнительную проверку.

В местных СМИ сообщают, что девятилетний одноклассник после ссоры на детской площадке пошел домой, взял там пневматическую винтовку родителей, вернулся и расстрелял своих одноклассников-обидчиков. Из-за сложности пулевого ранения пострадавший школьник был отправлен медиками на операцию в Ростов.

Юный мститель сейчас находится дома – правоохранители отпустили его с матерью. Известно, что винтовка находилась в открытом доступе в доме малолетнего стрелка. Родителей на момент инцидента не было дома, поэтому мальчик беспрепятственно получил в распоряжение "орудие мести".

Теги: Новости России Дети Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук