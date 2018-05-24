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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Росії школяр влаштував стрілянину по своїх однокласниках: є постраждалі

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У Ростовській області учень із пневматичної зброї обстріляв однокласників
У Ростовській області учень із пневматичної зброї обстріляв однокласників / tsn.ua

22 травня у російському місті Шахти, що у Ростовській області, школяр обстріляв із пневматичної рушниці однокласників. Один дитина постраждала.

Органи поліції в той же день організували дослідчу перевірку, наразі встановлені всі учасники події, повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

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Після поліцейської перевірки всі учасники події були встановлені. З урахуванням того, що учасниками інциденту були діти, СК запросить у поліції інформацію про подію і проведе додаткову перевірку.

У місцевих Змі повідомляють, що дев'ятирічний однокласник після сварки на дитячому майданчику пішов додому, взяв там пневматичну гвинтівку батьків, повернувся і розстріляв своїх однокласників-кривдників. Через складність кульового поранення потерпілий школяр був відправлений медиками на операцію у Ростов.

Юний месник зараз перебуває вдома – правоохоронці відпустили його з матір'ю. Відомо, що гвинтівка перебувала у відкритому доступі в будинку малолітнього стрілка. Батьків на момент інциденту не було вдома, тому хлопчик безперешкодно отримав в розпорядження "знаряддя помсти".

Теги: Новини Росії Діти Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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