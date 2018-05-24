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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На высший балл не надеюсь, – как ученики из иностранных школ сдавали ВНО с украинского языка

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24 мая в Украине сдали внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Этот тест обязательный для всех выпускников школ и училищ, его засчитывают и как государственную итоговую аттестацию. На него зарегистрировалось больше всего участников – 333 тысячи. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Тогда тест с украинского не сдали 8% участников.

Лучше всего написали в Киеве и Львовской области, а наихудшие результаты – у представителей национальных меньшинств Закарпатской и Черновицкой областей. Поскольку в школах, где они учатся, все предметы преподают на их родном языке. Следовательно, в этом году многим из них пришлось обратиться к репетиторам.

Не волнуюсь, готовился. Занимался в течение всего 11 класса. Репетиторы, дополнительные задания. Мне важен результат ГИА, ведь поступаю за границу,
– рассказал Петр Лупой, ученик гимназии с румынским языком обучения.

"Волнуюсь, конечно, как и все. Думаю, что сдам. Хочу получить хотя бы средний, на высокий не надеюсь", – добавил ученик школы с румынским языком обучения Владислав.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года началась тестом по математике 22 мая. На первый экзамен по математике не допустили 80 человек.

Теги: Новости Украины Дети Образование ВНА
Источник: 24 Канал
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