Скільки військових взяли участь у бойових діях на Донбасі: Порошенко назвав кількість

У бойових діях на Донбасі взяли участь 344 тисячі військових Збройних сил України. Саме вони стали гарантом свободи, державності, самостійності держави та зупинили Росію-агресора на Сході країни.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна".

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Гарантом Незалежності України є Збройні сили України! Завдяки 344 тисячам учасників бойових дій на Сході України вдалося зупинити агресора. Завдяки вам чобіт російських окупантів не оскверняє бруківку Києва та інших українських міст,

– наголосив глава держави.

За його словами, українці остаточно сформувалися за час боротьби як нація "із жорстоким, сильним і віроломним агресором".

Президент додав, що вже за два дні, 24 серпня, Україна відзначить 27 років Незалежності, але додав, що цей хронометр міг зупинитися на позначці 23, якби українські захисники не почали обороняти українську землю від агресора.

"Ми також усвідомлюємо, що Україна за ці 4,5 роки заплатила дуже високу ціну в боротьбі за незалежність. Тисячі загиблих українських воїнів, добровольців, волонтерів, загиблих від куль снайперів, снарядів артилерії, мінометів і систем залпового вогню, і також тисячі цивільних. Десятки тисяч поранених та тих, хто зазнав важких психологічних травм", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко розповів, що до оперативного військового резерву ЗСУ першої черги входять майже 160 тисяч українців, які вже воювали на Донбасі і мають бойовий досвід, але зараз перебувають в запасі.