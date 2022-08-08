Склад боєприпасів біля Чарівного та інші втрати окупантів за добу: зведення ОК "Південь"

8 серпня 2022 , 02:44
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

російські окупанти на Півдні втратили свою техніку щонайменше в 5 локаціях. Зокрема, мовиться про скупчення ворожого озброєння та техніки й опорний пункт.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Також відомо, що росія поширює на окупованих землях фейки про масові обстріли з боку ЗСУ.

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росіяни на Півдні втратили багато техніки

Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському,
– повідомило командування.  

Також росіяни пояснили, що за результатами цих атак та завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджено, що ворог втратив:

  • 24 російських окупанти;
  • 1 танк Т-62;
  • 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.

Ба більше, Збройні Сили України в районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищили склад боєприпасів. Проте остаточні втрати ворога ще дорозвідуються. 

В Чорному морі досі ворожі сили

У російських окупантів в Чорному морі продовжують маневрувати орієнтовно 10 бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові:

  • 4 носії ракет типу "Калібр";
  • а також один великий десантний корабель. 

Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними Силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації,
– мовиться в повідомленні.  

Він також додав, що вороги намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ. 

росіяни били по Півдню України: коротко

  • 7 серпня ситуація на південнобузькому напрямку була стабільно напружена, проте контролювалась силами оборони.
  • Окупанти зосередили зусилля на тому, щоб недопустити просування наших військ та утриманні власних рубежів оборони. 
  • російські окупанти також здійснювали авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях. На щастя, наших втрат немає. 
  • Окрім того, росіяни важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляли Миколаїв.  Снаряди впали в Корабельному районі. На щастя, люди не постраждали. 
  • Також росіяни "Градами" з лівого берега обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього пошкодили помпову станцію та орієнтовно 10 дачних будинків. На щастя, люди не загинули. 

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Автор: Діана Квасневська