Склад боєприпасів біля Чарівного та інші втрати окупантів за добу: зведення ОК "Південь"

російські окупанти на Півдні втратили свою техніку щонайменше в 5 локаціях. Зокрема, мовиться про скупчення ворожого озброєння та техніки й опорний пункт.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Також відомо, що росія поширює на окупованих землях фейки про масові обстріли з боку ЗСУ.

Зауважте росіяни використовують білорусь, щоб ховати поранених і розбиту техніку, – ексспівробітник СБУ

росіяни на Півдні втратили багато техніки

Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському,

– повідомило командування.

Також росіяни пояснили, що за результатами цих атак та завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджено, що ворог втратив:

24 російських окупанти;

1 танк Т-62;

5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.

Ба більше, Збройні Сили України в районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищили склад боєприпасів. Проте остаточні втрати ворога ще дорозвідуються.

В Чорному морі досі ворожі сили

У російських окупантів в Чорному морі продовжують маневрувати орієнтовно 10 бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові:

4 носії ракет типу "Калібр";

а також один великий десантний корабель.

Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними Силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупації,

– мовиться в повідомленні.

Він також додав, що вороги намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

росіяни били по Півдню України: коротко

7 серпня ситуація на південнобузькому напрямку була стабільно напружена, проте контролювалась силами оборони.

Окупанти зосередили зусилля на тому, щоб недопустити просування наших військ та утриманні власних рубежів оборони.

російські окупанти також здійснювали авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях. На щастя, наших втрат немає.

Окрім того, росіяни важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляли Миколаїв. Снаряди впали в Корабельному районі. На щастя, люди не постраждали.

Також росіяни "Градами" з лівого берега обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього пошкодили помпову станцію та орієнтовно 10 дачних будинків. На щастя, люди не загинули.

Дивіться також – ОК "Південь" повідомило, що ворог створює ударне угруповання на Херсонщині: відео