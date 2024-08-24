В Острогозьку під Воронежем горить склад боєприпасів: яскраві відео після атаки дронів
У росіян вночі проти 24 серпня було гучно в Острогозьку Воронезької області. Зокрема, вороги в телеграм-каналах бідкались через детонацію боєприпасів.
Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив, що буцімто "ППО" "збила" декілька дронів. Проте він визнав пожежу та детонацію боєприпасів, пише 24 Канал.
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Що відомо про пожежу на складі боєприпасів росіян
Гусєв заявив, що внаслідок "падіння уламків" почалася пожежа, що викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів. У росіян традиційно не було ані поранених, ані пошкоджень.
У росіян спалахнула пожежа на складі боєкомплекту: дивіться відео
Проте згодом в Острогозькому районі на території трьох населених пунктів запровадили режим надзвичайної ситуації. Навіть евакуювали 200 людей та нібито двоє поранених.
У росіян детонують боєприпаси: дивіться відео
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Як у росіян горить склад: дивіться відео
Станом на 7:57 24 серпня детонація тривала.
У Острогозьку Воронезької області сталось "влучання уламків збитого БпЛА, що призвело до пожежі та детонації вибухонебезпечних об'єктів" – простими словами горить склад боєкомплекту,
– заявили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
В Острогозьку паніка через детонацію боєприпасів: дивіться відео
У одному з російських телеграм-каналів відзначили, що в Острогозьку розміщувався навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони Росії.
Росіяни показали, як детонують боєприпаси на складі: дивіться відео
Варто зауважити, що російське міноборони заявило, що "збило" 5 безпілотників.