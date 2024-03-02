Пожежа з детонацією була всю ніч: нацгвардійці потужно відпрацювали по ворожому складу БК

Сили оборони знищили склад боєкомплекту окупантів в Олешках на Херсонщині. Боєприпаси детонували до ранку.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України 2 березня.

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В Олешках знищено ворожий склад

Військові пояснили, що за даними розвідки, в приміщенні промислового призначення, міста Олешки Херсонської області, російські окупанти облаштували склад боєкомплекту.

Відомо, що після філігранного влучання аеророзвідниками 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на складі зайнялася пожежа.

Військові розповіли, що відповідно до інформації з різних джерел, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч до ранку.

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Знищення складу БК на Херсонщині: що відомо

Ще в жовтні 2023 року у Херсонській області було знищено ворожий склад боєприпасів.

За словами агента "Атеш", 10 жовтня на польовому складі 61 окремої бригади морської піхоти за 3 кілометри від Іванівки, що на Херсонщині, сталася детонація складу боєприпасів.

Детонація довго не припинялася і зазнала наслідків у вигляді безлічі десятків поранених і вбитих окупантів.