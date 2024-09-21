Склади з "Іскандерами" й аеродром Шайковка: дрони СБУ відпрацювали по військових об'єктах Росії

Вночі 21 вересня дрони СБУ потужно відпрацювали на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії біля Октябрського у Тверській області. Окрім того, уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. Зауважили, що на цьому військовому об'єкті у Тверській області ворог зберігав артилерійське й ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Дивіться також Усе у вогні: з'явилися кадри наслідків атаки СБУ на склад БК у Воронезькій області

Що відомо про атаку СБУ на об'єкти в Росії 21 вересня

Дрони СБУ організували потужну "бавовну" на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії біля населеного пункту Октябрський Тверської області. Там зберігалося артилерійське й ракетне озброєння для "Іскандер" і "Точка-У".

Після прильотів на ворожому складі розпочалася детонація. Фіксується 5 осередків пожеж.

Наслідки потужної атаки дронів: дивіться відео з мережі

Окрім того, цієї ночі дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, що в Калузькій області. Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного з важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" у самому розпалі,

– наголосило проінформоване джерело в СБУ.

Читайте також Знищено ешелон, що доставляв 2 тонни боєприпасів з КНДР: ЗСУ уразили два арсенали Росії

Дрони СБУ атакували військові об'єкти Росії: дивіться відео з мережі (увага, ненормативна лексика 18+)