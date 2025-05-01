Складна ніч для України, – Зеленський відреагував на російську атаку балістикою та дронами

У ніч на 24 травня Росія вкотре атакувала Україну. Ворог запустив балістику та 250 ударних дронів.

Український глава держави відреагував на атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про російську атаку по Україні

Вранці 24 травня Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки у Києві досі знешкоджують частини російських ракет та дронів, а на місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи та працюють екстрені служби.

За словами глави держави, вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Внаслідок цього є поранені, також постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства.

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Складна ніч для всієї України: 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це іранські "Шахеди", 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Зеленський.

Він також додав, що з кожним таким обстрілом світ переконується в тому, що причина затягування війни в Москві, адже Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Проте все це було проігноровано.

За словами Зеленського, потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Президент каже, що чекає на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів.

На його думку, лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь.