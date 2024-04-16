Де на фронті складна ситуація для російських та українських сил: військове зведення від Світана

У Кринках на лівому березі у росіян дуже погане становище. Їм складно виконувати задачі, адже у нас вищий правий берег. Відповідно працює наша артилерія, авіація, ППО, безпілотники.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Яка ситуація на лівому березі

Він наголосив, що нашим частинам, які на лівому березі, – дуже тяжко. Треба розуміти, що там дуже складна ситуація.

Для росіян воно не просте через велике плече постачання військової амуніції. Проте й для нас теж дуже складна ситуація, адже плацдарм досі тактичний,

– пояснив Роман Світан.

За його словами, було б набагато простіше, якби був оперативний плацдарм. Тоді, наприклад, можна перекинути важку техніку чи артилерію на лівий берег.

Ситуація на фронті / Скриншот з відео

"Це поки не відбувається, бо розширювати плацдарм до оперативного потрібно тільки під рух далі для наступальних дій, для форсування чи для просування в бік Криму. Без авіації – це неможливо. Саме тому цей плацдарм на лівому березі дуже важкий й для нас", – зазначив військовий експерт.

Атака "Шахедами"

У ніч на 16 квітня 2024 року росіяни атакували Україну 9 "Шахедами". Усі вони були знищені мобільними вогневими групами.

Роман Світан пояснив, що кількість залежить від цілей. Зараз у ворога проводяться певні заходи щодо розвідки та корегування. Тут цілий процес, а не просто запустити півсотні безпілотників у повітря.

Потрібна вказана ціль – а з цим у росіян зараз проблеми. Працює наша контррозвідка, працюють всередині силові структури, які не дають росіянам прицілитися.

Без вказаної цілі немає сенсу працювати. Саме тому вони намагаються використовувати ту кількість безпілотників під ті цілі, які розвідані,

– наголосив військовий експерт.

"9 безпілотників йшло – всі були знищені. При чому мобільними групами. Це дуже важливо, що не використовувалася жодна ракета, не підіймали літаків", – додав Світан.

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