У столиці наразі дуже складна ситуація з велоінфраструктурою. Місто за розмірами величезне, і щоб вкрити його велодоріжками, потрібен не один рік. Крім того, часто вони перебувають не в кращому стані. Велосипедисти з інших регіонів також скаржаться, що в містах зовсім не вистачає велосмуг.

Більше про ситуацію з велоінфрастуктурою в столиці та інших регіонах України – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Київ

Велоактивіст Андрій Климчук зауважив, що в Києві наразі майже немає велоінфраструктури. Те, що робиться в центрі, і якісь окремі ділянки, не впливають на кількість велосипедистів, що збільшується.

Він відзначив, що після карантину кількість людей на велосипедах значно зросла. Однак у місті для них все робиться дуже хаосно і немає ніякої структури.

Андрій і його громадська організація U-Cycle займаються питанням велоінфраструктури Києва вже 10 років. За цей час вони з командою навіть змінили ПДР і державні будівельні норми. Однак велодоріжок в столиці досі не побільшало.