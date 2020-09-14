Складна ситуація: що не так з велоінфраструктурою України – відео
У столиці наразі дуже складна ситуація з велоінфраструктурою. Місто за розмірами величезне, і щоб вкрити його велодоріжками, потрібен не один рік. Крім того, часто вони перебувають не в кращому стані. Велосипедисти з інших регіонів також скаржаться, що в містах зовсім не вистачає велосмуг.
Більше про ситуацію з велоінфрастуктурою в столиці та інших регіонах України – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Київ
Велоактивіст Андрій Климчук зауважив, що в Києві наразі майже немає велоінфраструктури. Те, що робиться в центрі, і якісь окремі ділянки, не впливають на кількість велосипедистів, що збільшується.
Він відзначив, що після карантину кількість людей на велосипедах значно зросла. Однак у місті для них все робиться дуже хаосно і немає ніякої структури.
Андрій і його громадська організація U-Cycle займаються питанням велоінфраструктури Києва вже 10 років. За цей час вони з командою навіть змінили ПДР і державні будівельні норми. Однак велодоріжок в столиці досі не побільшало.
В Києві існує концепція розвитку міста, де згадано про велосипедистів. Для них мають побудувати:
- 1100 кілометрів доріжок, аби вони могли безпечно їздити столичними дорогами;
- 124 кілометри – для прогулянок,
- 152 кілометри приміського значення.
Також чимало велодоріжок у столиці потребують ремонту. Крім цього, пішоходи, автомобілісти і крамниці часто вважають їх своєю територією.
Львів
У Львові почали будувати велодоріжки ще 8 років тому. За цей час проклали понад 100 кілометрів. У 2020 році зручними для велотранспорту стали 4 магістральні вулиці міста. З часом велодоріжки мають сполучати з центром всі житлові масиви. Однак зараз вони часто не з'єднані між собою в єдину велосипедну артерію.
Львів'яни скаржаться, що в місті досить мало велодоріжок. А ті, які є, мають недостатньо довгу відстань – відтак закінчуються швидко.
Зручно кататися там, де нормальний стан велодоріжок. Вони не всюди є і не в тій якості, якій би хотілося,
– відзначила велосипедистка Ярина.
Велодоріжка у Львові / Скриншот з відео
Харків
У місті всього 2 повноцінні велосмуги. Вони або розташовані в парках, або з'єднують ці міські об'єкти. Для повсякденного переміщення велосипедистам потрібно маневрувати жвавими проспектами.
Георгій, який їздить на велосипеді вже 4 роки зазначив: якщо рух не дуже швидкий, то їздить збоку по трасі. Однак велосипедистка Ірина зауважила, що їздити дорогою є дуже небезпечно.
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