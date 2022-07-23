Для Німеччини це складне завдання, – аналітик про постачання зброї до України
Німеччина затягує із наданням Україні обіцяної військової допомоги. Зокрема, у Берліні не виключають, що постачання танків може взагалі зірватися.
Про це 24 каналу повідомив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. У Берліні заявили, що "кругові поставки" танків для України можуть зазнати краху.
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За словами очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок, зараз триває пошук альтернатив домовленостям, які встановили раніше з Польщею стосовно танків для України.
"Німеччина – не військова держава"
На думку Умланда, постачання зброї для України для німців – набагато складніше завдання, ніж можна уявити.
Німеччина – не військова держава. Що стосується військових справ, вона не найкращий партнер,
– наголосив аналітик.
Він додав, що Німеччина має значно меншу кількість військової техніки, аніж інші західні країни.
"Наприклад, у США є 6 тисяч танків M1 Abrams. А у Німеччини – близько 300 танків, і з них не всі працюють", – сказав Умланд.
Чому не було прямих поставок танків
Попри це, запевнив аналітик, у Німеччини є політична воля та велике бажання допомагати Україні у війні з росією. Однак на заваді стає німецька бюрократія.
Як це все зробити швидко та ефективно? У цьому велике завдання, – зазначив він.
До того ж, за словами Умланда, у Німеччині наголошують, що українцям потрібно пройти навчання, аби опанувати нову техніку.
Щоб навчитися керувати таким модерним танком, потрібен час. Тому прямих постачань німецьких танків до України поки що не було,
– наголосив Умланд.
Аналітик Андреас Умланд оцінив заяви Німеччини щодо зброї: дивіться відео
Допомога від Німеччини: останні новини
- Наприкінці квітня німецький Бундестаг більшістю голосів підтримав поставки важкого озброєння Україні. Тепер у федеральному парламенті Німеччини закликають перейти від кругової до прямої передачі військової допомоги нашій державі.
- Наприкінці червня ФРН опублікувала перелік зброї, яку Україні Німеччина передала напряму. За ним, з кінця березня Берлін передав Києву переважно міни та ручні гранати. Разом з тим наша держава у червні отримала від ФРН сім протиракетних гаубиць, які країна пообіцяла передати на початку травня.
- Німеччина заявила, що готова надати Україні чергову допомогу. Берлін нібито збирається постачати Україні танки. Однак йдеться лише про 20 танків Leopard 2. Починаючи з квітня 2023 року, Німеччина хоче постачати Україні по 1 танку в місяць, з жовтня 2023 року – по 3 штуки в місяць.