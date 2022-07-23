Для Німеччини це складне завдання, – аналітик про постачання зброї до України

Німеччина затягує із наданням Україні обіцяної військової допомоги. Зокрема, у Берліні не виключають, що постачання танків може взагалі зірватися.

Про це 24 каналу повідомив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. У Берліні заявили, що "кругові поставки" танків для України можуть зазнати краху.

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За словами очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок, зараз триває пошук альтернатив домовленостям, які встановили раніше з Польщею стосовно танків для України.

"Німеччина – не військова держава"

На думку Умланда, постачання зброї для України для німців – набагато складніше завдання, ніж можна уявити.

Німеччина – не військова держава. Що стосується військових справ, вона не найкращий партнер,

– наголосив аналітик.

Він додав, що Німеччина має значно меншу кількість військової техніки, аніж інші західні країни.

"Наприклад, у США є 6 тисяч танків M1 Abrams. А у Німеччини – близько 300 танків, і з них не всі працюють", – сказав Умланд.

Чому не було прямих поставок танків

Попри це, запевнив аналітик, у Німеччини є політична воля та велике бажання допомагати Україні у війні з росією. Однак на заваді стає німецька бюрократія.

Як це все зробити швидко та ефективно? У цьому велике завдання, – зазначив він.

До того ж, за словами Умланда, у Німеччині наголошують, що українцям потрібно пройти навчання, аби опанувати нову техніку.

Щоб навчитися керувати таким модерним танком, потрібен час. Тому прямих постачань німецьких танків до України поки що не було,

– наголосив Умланд.

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