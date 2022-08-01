Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном

У понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців з порту Одеси вийшло судно. Воно завантажене українським зерном і прямує до порту Тріполі, що у Лівані.

Як розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, судно RAZONI, яке рухається під прапором Сьєрра-Леоне, вийшло з порту Одеси о 09:15. Воно попрямує визначеним безпечним коридором, передбаченим підписаною напередодні угодою у Стамбулі.

Важливо Кубраков пояснив, у якому випадку "зернова угода" буде зупинена

Безпеку коридору підтвердили наші партнери-гаранти – ООН та Туреччина. На борту RAZONI – 26 тисяч тонн української кукурудзи.

Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи у світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Кубраков наголосив, що сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 мільярд доларів валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

Ми вдячні партнерам, які попри складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх залучених підприємств. Це був складний шлях тривалістю 3 місяці,

– додав міністр.

Він зауважив, що увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вдячній Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах. У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією", – підсумував Кубраков.

Вже у найближчі тижні Україна за підтримки партнерів планує вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

Угода про вивезення українського зерна: головне

Через повномасштабне вторгнення росії в українських портах опинилися заблокованими тонни зерна, призначені для експорту. Через це світові загрожувала продовольча криза. Тому Україна, Туреччина та ООН підписали угоду для експорту українського зерна Чорним морем.

Однак уже наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, але потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.

Однак уже наступного дня окупанти атакували порт "Одеса". Вони намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, але потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка. У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". Вже 27 липня у Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. Центр діє на території Університету національної оборони.

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