Чорна сторінка в історії Львова: 20 років тому сталася Скнилівська трагедія

Сьогодні, 27 липня, минуло 20 років від жахливої катастрофи на Скнилівському летовищі. Саме цього дня 2002 року звичайне авіаційне шоу перетворилось на одну з найбільших трагедій в історії незалежної України.

Тоді унаслідок авіакатастрофи загинули 77 людей, 28 з них – діти. У 20-і роковини Скнилівської трагедії 24 канал розповідає, як і чому це трапилось, інформує про розслідування та відповідальність.

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Історія Скнилівської трагедії

На Скнилівському аеродромі 27 липня 2002 року відбувалось святкування 60-ї річниці створення 14 авіаційного корпусу Військово-Повітряних сил України. У програмі було заплановане авіаційне шоу, на яке зібралось понад 10 тисяч глядачів, здебільшого зі Львова.

Пілоти мали продемонструвати виконання фігур вищого пілотажу – один із демонстраційних польотів здійснював Су-27УБ. Кермували важким високоманевровим винищувачем з бортовим номером 42 того трагічного дня полковники Володимир Топонар та Юрій Єгоров.

Близько 12:50 літак мав виконати низку складних фігур, проте одну з них винищувач здійснив на критично малій висоті, – намагаючись вирівнятись у горизонтальне положення й уникнути зіткнення із землею, повітряне судно зачепило дерево, потім крилом торкнулось бетонного покриття рульової доріжки, після чого, перевертаючись, зачепило ще декілька літаків, спалахнуло і вибухнуло.

На своєму шляху літак буквально "змітав" десятки глядачів, які перебували на летовищі. Унаслідок авіакатастрофи загинули 77 відвідувачів авіашоу, з них 28 були дітьми, постраждали близько 250 присутніх.

Обидва пілоти, Топонар та Єгоров, при цьому, вижили – вони здійснили катапультування, коли літак торкнувся землі. Близько двох місяців кермувальники винищувача лікувались у військовому шпиталі, оскільки отримали травми хребта.

Літак за кілька секунд до катастрофи / Скриншот з відеосюжету 24 каналу

Розслідування катастрофи

У вересні 2002 року була озвучена перша офіційна версія авіакатастрофи, а саме відхилення від завдання й помилка у пілотуванні Су-27. Розслідування встановило, що Топонар та Єгоров справді були досвідченими пілотами з багаторічним стажем, проте напередодні авіашоу здійснили лише один тренувальний політ, при чому не над летовищем, де відбувалась подія, а на аеродромі в Озерному, що у Житомирській області.

Володимир Топонар, який був першим пілотом літака, до речі, просив дозволу на додаткові тренувальні польоти напередодні авіашоу, втім йому відмовили. У Скнилів 27 липня літак вилетів з того ж Озерного.

До слова, слідчі вивчали прорахунки в організації авіаційного шоу та підготовки до нього, проблеми браку фінансування Військово-повітряних сил та решти нюансів, що могли стати причиною трагедії. Було встановлено, що глядачів розмістили не за попередньо узгодженою схемою.

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Фігуранти та засуджені

Спершу у справі фігурувало одразу 12 осіб, чотирьох генералів суд згодом виправдав, зокрема:

головнокомандувача Військово-повітряних сил, генерал-полковника авіації Віктора Стрельникова;

командувача 14 авіаційного корпусу, генерал-лейтенанта Сергія Онищенка;

заступника головнокомандувача ВПСУ з бойової підготовки, генерал-лейтенанта Олександра Волошенка;

заступника начальника з бойової підготовки, генерал-майора Володимира Алексєєва.

Були визнані винними у недбалій організації шоу і невиконанні завдання, а також були позбавлені волі, зокрема:

перший пілот Володимир Топонар, засуджений до 14 років за ґратами, вийшов з в'язниці через 11 років після трагедії;

за ґратами, вийшов з в'язниці через 11 років після трагедії; другий пілот Юрій Єгоров, засуджений до 8 років , вийшов на волю через 2,5 року;

, вийшов на волю через 2,5 року; командувач 14 авіаційного корпусу, генерал-майор Анатолій Третьяков, отримав 6 років тюремного терміну, втім відсидів 5;

тюремного терміну, втім відсидів 5; помічник керівника польотів, підполковник Юрій Яцюк – з 5 присуджених років в'язниці відсидів не повних 3;

в'язниці відсидів не повних 3; начальник служби безпеки польотів 14 авіаційного корпусу Анатолій Лукіних отримав 4 роки умовного терміну.

Зауважимо, що обидва пілоти літака Су-27 винними себе не вважали, вказуючи на невдалу організацію авіашоу та неможливість підготуватися до нього належним чином.

Додамо, що після Скнилівської трагедії відбулось чимало кадрових змін серед керівництва української армії. Крім того, родичам загиблих унаслідок авіакатастрофи виплатили від 10 до 100 тисяч гривень грошової компенсації.

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