Скоро Росія опиниться на смітнику історії серед моху та берести
1 квітня 2022 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віктора Тарана
Лютий – через два – три дні все завершиться! Санкції ніхто не запровадить! У Росії багато нафти, газу та урану!
Еволюція невдах
Березень – через два – три тижні все завершиться! Санкції знімуть через місяць! В країни – великий потенціал! М*скалі перебувають тут.
Цікаве Кремль терміново шукає підтримки, але знаходить лише презирство
Квітень – за кілька місяців все завершиться! Санкції нам не страшні! Памперси робимо з моху, а прокладки – з моху та поліетиленових пакетів.
Росія сама підготувала собі місце на смітнику історії / Фото з твітера Vitauskas
Із такою динамікою за кілька місяців увесь Мордор опиниться там, де йому місце, – на гнійному смітнику історії серед моху та берести. В лаптях і поліетиленових пакетах.
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