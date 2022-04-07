Скоро Росію шокує хвиля окупантів, які повернуться без рук і ніг

За наявною інформацією, санітарні втрати російських окупантів станом на ранок 7 квітня 2022 року досягли 46 тисяч осіб. Неповоротні санітарні втрати (загиблі) становили 19 тисяч осіб.

Окупантам дали прикурити

Отже, сумарні втрати російських окупаційних військ перевищили 65 тисяч. Ситуація із добовою пропускною можливістю в лікувальних закладах Ростовської, Білгородської та Курської областей, а також польових шпиталях – стабільно складна.

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Російська Федерація у намаганні приховати реальні втрати свого окупаційного контингенту в Україні затримувала передачу трупів родичам на досить тривалі терміни. Деякі тіла, наприклад, досі утримуються в моргах лікувальних установ Білорусі.



У Росіїї побоюються, що кількість безногих окупантів шокує суспільство / Скриншот відео

До цієї тактики замовчування втрат додалася ще одна. Російські окупанти, які зазнали поранень, внаслідок яких вони втратили кінцівки, затримуються в лікувальних установах значно довше. Це викликано наміром командування ЗС РФ не травмувати та деморалізувати населення напливом у суспільстві молодих людей без рук та ніг.

Це, тим часом, створює додаткове навантаження на лікувальні установи та реабілітаційні центри.

Актуальне – офіційні дані щодо втрат російських окупантів у війні з Україною: дивіться відео