Скоро Пасха, замовляйте ковбаску: мережу замилував маленький фермер

У мережі з’явилося відео з маленьким хлопчиком, який рекомендує українцям закупитися до Великодня продуктами. Користувачам Тіктока надзвичайно сподобалося відео, яке увійшло до трендів.

Маленький хлопчик Матвій Брус дав свої рекомендації щодо великоднього меню. 24 Канал повідомляє, як юний фермер підкорив серця українців.

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Скоро вже буде Пасха

На відео хлопчик Матвій звертається до українців та рекомендує зробити м'ясні покупки перед Великоднем.

Скоро вже буде Пасха, тож замовляйте м'ясо і ковбасу, і сардельки, і курочку. Все те, що є домашнє, замовляйте,

– порадив юний фермер.

Матвій Брус радить українцям подбати про меню на Великдень: дивіться відео

Як виявилося, сім'я хлопчика живе у Києві, займається перероблюванням та продажем м'яса. Батько хлопчика активно веде власний ютуб-канал, на якому розповідає про приготування різних страв, а також дещо розповідає про техніку.

Тікток сім'я веде не так активно, проте, опублікувавши відео з маленьким сином – потрапили у тренди. За тиждень відео переглянули майже 8 мільйонів разів та понад 500 тисяч користувачів уподобали його.

У коментарях під відео українці жартома відзначили, що дитина стане чудовим маркетологом, а деякі – навіть хочуть замовити рекламу в Матвія. Ось що пишуть користувачі:

"Бог маркетингу";

"Я вже подумки дістаю гроші з гаманця, щоб купити у нього";

"Найкраща реклама";

"Чи можна у вас замовити рекламу спаржі";

"Нова зірка Тіктока".

Окрім того, українці перетворили це відео на справжній мем. Виконавець Мюслі UA записав зі звернення дитини трек, який за лічені дні перетворився на хіт і захопив тренди Тіктока.

Трек від Мюслі UA з Матвієм до Великодня: дивіться відео

Користувачі соцмережі долучилися до тренду

Українцям дуже сподобався цей трек – лише за 3 дні він зібрав понад 500 тисяч переглядів, а з цим звуком створили сотні тисяч відео. Під трендову пісню почали записувати тікток навіть військові.

Українські військовослужбовці долучилися до тренду: дивіться відео

Військові у трендах Тіктока: дивіться відео

Українці знімають своїх тварин під трендовий звук: дивіться відео

Маленькі українці підкорюють мережу

Нещодавно користувачів Тіктока підкорив маленький хлопчик з Краматорська. 2-річний Ярослав у магазині почув гімн України й почав підспівувати.

Мати маленького патріота в мережі опублікувала відео, як її син старанно виконує гімн своєї країни. Користувачі Тіктока розчулилися від побаченого, багато з них дякували батькам за гідне виховання дитини.

Відео зібрало більше сотні тисяч лайків та понад 700 тисяч переглядів, а на адресу 2-річного Ярослава надійшло тисячі компліментів та найкращих побажань.