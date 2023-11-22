У Пентагоні відреагували на чутки, що поставки снарядів в Україну впали на 30%
У Пентагоні спростували інформацію про те, що від початку війни Ізраїлю з ХАМАС поставки снарядів стандарту НАТО в Україну знизилися на 30%. Міноборони США запевнило, що змогло забезпечити ЗСУ всім необхідними для наступу.
Про це заявила речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу. Доказом цього є стенограма, що опублікована на офіційному сайті відомства.
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Що сталось
Річ у тім, що нещодавно на ABCNews вийшла стаття, у якій йшлось про скорочення постачань озброєння Україні від країн Заходу ускладнилося через війну на Близькому Сході.
Я б не погодилася з цим твердженням. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу і продовжимо забезпечувати тим, що їй потрібно, в міру входження в зиму,
– заявила представниця Пентагону.
Ба більше, у відомстві наголосили, що США можуть одночасно підтримати й Ізраїль, щоб той захистив себе у війні з ХАМАС, і Україну.
Водночас Сінгх закликала Конгрес США допомогти Пентагону, бо це єдиний спосіб продовжити підтримку.
До слова, президент Володимир Зеленський теж попередньо зауважив, що зміщення фокуса на Близький Схід сповільнило постачання артилерійських снарядів Україну.
Головне про допомогу від США
- Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% допомоги, яку США виділили для України, вже використано. А Міноборони країни має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.
- Ще у жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, який передбачає 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю.
- Байден закликав Конгрес проголосувати за обидві ініціативи. Досі Конгрес не підтримав цей запит.