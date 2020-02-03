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      БЛОГ Михайло Дубинянський
      Історик, публіцист, політичний оглядач.

      Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки

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      Будущее Дональда Трампа пишется не только в США / Getty images

      На этой неделе республиканское большинство в Сенате намерено поставить точку в деле об импичменте президента Трампа.

      Правда, только формальную точку: скандальное эхо Украиногейта будет и дальше греметь по обе стороны Атлантики. История украино-американских связей обогатилась новой страницей, во многом перечеркнувшей написанное ранее.

      Знайте больше: Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине

      Лидер западного мира, бастион демократии, цитадель прав и свобод – Америка всегда была для украинцев недосягаемым цивилизационным ориентиром. Так повелось еще с приснопамятных времен Тараса Григорьевича, вопрошавшего: "Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом?"

      От благословенного Нового Света нас отделяла пропасть. И до недавнего времени Украина верила, что существует лишь один способ уменьшить это расстояние – упорная работа над собой. Учиться у продвинутых янки, проводить необходимые реформы, развивать отечественные институты, бороться с коррупцией, воспитывать новую ответственную элиту! Колоссальный разрыв между Вашингтоном и Киевом должен был сокращаться по мере нашего роста и совершенствования.

      А потом в Белом доме обосновался эпатажный 45-й президент, и перед нами предстала обратная тенденция. Оказалось, что не только украинцы могут тянуться вверх, навстречу Америке – но и планка американской политики может внезапно рухнуть вниз, навстречу Украине. Наша страна не дождалась собственного Джорджа Вашингтона с новым и праведным законом, зато Соединенные Штаты дождались Дональда Трампа, готового на этот закон наплевать. И теперь два государства сближаются не благодаря украинской вестернизации, а благодаря нежданной украинизации США.

      По степени скандальности и нечистоплотности происходящее на Капитолийском холме не сильно расходится с опытом Печерских холмов. А участники Украиногейта с обеих сторон видятся если не равноценными, то, во всяком случае, равно отталкивающими фигурами. Президент Трамп, шантажирующий Банковую ради личных политических интересов. Адвокат Джулиани, устраняющий посла Йованович, но заступающийся за мэра Кличко. Виктор Шокин, обвиняющий Байдена в злодейском отравлении. Юрий Луценко, сравнивающий себя с интимной частью тела. Уроженец Одессы Лев Парнас, символично соединивший в своих руках компромат на американских и украинских политиков…

      Еще недавно пример Соединенных Штатов побуждал нас двигаться вперед. Но Америка, пережившая Украиногейт, выглядит уже не столько эталоном, сколько объектом сочувствия. Скорее не наставником, а товарищем по несчастью. Даже нарастающий раскол в американском обществе, который некоторые наблюдатели окрестили "холодной гражданской войной", кажется чем-то до боли близким. Украинцам слишком хорошо знакома взаимная ненависть, разъедающая страну изнутри.

      Что ждет США в 2020 году? Кто станет соперником Трампа на ноябрьских выборах? Удастся ли нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок? Эти вопросы важны для нас так же, как и для них. И не только потому, что при пессимистическом сценарии Киев может остаться без помощи из-за океана. Лишившись образцовой Америки, мы рискуем потерять и без того пошатнувшуюся веру в эффективное демократическое государство. А для Украины, ищущей себя, цивилизационные ориентиры значат не меньше, чем доллары или "Джавелины".

      Читайте также: Трамп ненавидит Украину и уже не полюбит ее, – Яковина

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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Вибори у США
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