Скоїв велику помилку, – КНДР про слова Байдена щодо загрози американській безпеці

У Північній Кореї переконують, що США зіштовхнуться з "дуже серйозною ситуацією", бо президент Джо Байден начебто "скоїв велику помилку", назвавши КНДР загрозою безпеці.

Чиновник міністерства закордонних справ Північної Кореї Квон Чон Гун сказав, що заява Байдена відображає його намір продовжувати проводити ворожу політику стосовно КНДР. Переконують, що це була помилка американського президента.

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КНДР обіцяє "відповідні заходи"

За словами Квон Чог Гуна, Північна Корея змушена вжити відповідних заходів. Пригрозили, що з часом "США опиняться в дуже складній ситуації".

Глава США припустився великої помилки у світлі сучасної точки зору,

– стверджує дипломат.

Представник КНДР не уточнив, які кроки зробить Північна Корея. AP пише, що його заяву можна розглядати як спробу тиску на адміністрацію Байдена, оскільки вона формує свою політику щодо Північної Кореї.

Що говорив Байден