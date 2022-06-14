Скромний запит України щодо зброї викрив велику проблему Заходу

Всі накинулися на Подоляка за цю статистку щодо наших потреб в озброєнні та військовій техніці (ОВТ) – типу, на скільки статистика відповідає дійсності.

Що можу сказати – сучасникам Першої світової чи Другої світової цифри від Подоляка здалися б дуже скромними.

Розлого В ОП назвали конкретну кількість важкого озброєння, яке потрібне Україні, щоб перемогти Росію

Трагедія Заходу

І повірте, що ніяка точність, дальність роботи та інші показники, які виросли, не компенсує кількості необхідних систем повною мірою.

І це трагедія всього Заходу, що за 30 років із часу кінця Холодної війни пройшла така демілітаризація і деіндустріалізація, що в Заходу проблема підтримати довгостроково одну із сторін регіональної (не глобальної) заруби.