Скромний запит України щодо зброї викрив велику проблему Заходу

14 червня 2022 , 09:55
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Микола Бєлєсков

Джерело:

фейсбук Миколи Бєлєскова

Всі накинулися на Подоляка за цю статистку щодо наших потреб в озброєнні та військовій техніці (ОВТ) – типу, на скільки статистика відповідає дійсності.

 Що можу сказати –  сучасникам Першої світової чи Другої світової цифри від Подоляка здалися б дуже скромними.

Розлого В ОП назвали конкретну кількість важкого озброєння, яке потрібне Україні, щоб перемогти Росію

Трагедія Заходу

І повірте, що ніяка точність, дальність роботи та інші показники, які виросли, не компенсує кількості необхідних систем повною мірою.

І це трагедія всього Заходу, що за 30 років із часу кінця Холодної війни пройшла така демілітаризація і деіндустріалізація, що в Заходу проблема підтримати довгостроково одну із сторін регіональної (не глобальної) заруби.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео:

 

  

Автор: Микола Бєлєсков