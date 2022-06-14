Скромний запит України щодо зброї викрив велику проблему Заходу
14 червня 2022 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Миколи Бєлєскова
Всі накинулися на Подоляка за цю статистку щодо наших потреб в озброєнні та військовій техніці (ОВТ) – типу, на скільки статистика відповідає дійсності.
Що можу сказати – сучасникам Першої світової чи Другої світової цифри від Подоляка здалися б дуже скромними.
Розлого В ОП назвали конкретну кількість важкого озброєння, яке потрібне Україні, щоб перемогти Росію
Трагедія Заходу
І повірте, що ніяка точність, дальність роботи та інші показники, які виросли, не компенсує кількості необхідних систем повною мірою.
І це трагедія всього Заходу, що за 30 років із часу кінця Холодної війни пройшла така демілітаризація і деіндустріалізація, що в Заходу проблема підтримати довгостроково одну із сторін регіональної (не глобальної) заруби.
Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: