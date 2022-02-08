Скупчення дуже серйозне, – дослідник СІТ розповів, звідки Росія стягує війська

Розслідувачам вдалось зафіксувати достатньо серйозне скупчення російських військ. Невідомо, чи в батальйонах тактичних груп зараз є особистий склад.

Однак техніка, яка там розташована ще з квітня, їде на Південь зі Смоленської та Брянської області. Про це в ефірі 24 каналу розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

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Сил Росії не достатньо для успішного нападу

Він зауважив, що накопичення збройних сил Росії виглядають достатньо серйозно, у доповненні з тими, які там вже є. "Це достатньо серйозне скупчення, яке можна створювати в цьому напрямку", – наголосив він.

Якщо сил достатньо для нападу, не означає, що достатньо для його успіху. Так, вони (Росія – 24 канал) можуть напасти. Зараз у них є сили, які розташовані по всьому кордону: від Білорусі до окупованого Криму. Залишається питання, чим закінчиться вторгнення (для них – 24 канал). Кирило Михайлов Дослідник Conflict Intelligence Team

Він пояснив, що відбувається рух техніки майже всім кордоном. Скупчення військ продовжується в Брянській, Ростовській областях, у Криму.

Кількість техніки перевищила показники 2014 року

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Дослідник зауважив, що вже навіть не тільки за кількістю техніки, а й за кількістю складу, сили перевищили квітень, тим більше показники 2014 – 2015 року.

"Стягують сили майже зі всіх масштабних сухопутних російських з'єднань – зі всіх армій та флотів. Морська піхота Тихоокеанського флоту, Балтійського, Арктичної бригади. Це тільки кілька прикладів, наскільки це все має масштабний вигляд", – зауважив Михайлов.

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Яку інформацію про зброю Росії повідомляють у CIT

Велика кількість колон Росгвардії їде до кордону з Україною, зокрема й "кадировці".

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team зафіксувала стягування сил у Брянській області. Це всього за 45 кілометрів від української Чернігівщини.

Розслідувачі припускають, що техніку туди стягують зі Смоленської області, оскільки на відео французького телебачення видно вантажівки з кодами, які відповідають центральному військовому округу Росії.

Крім того, аналітики отримали свідчення про перекидання техніки з міста Єльні залізницею. На оприлюдненому відео видно ешелон, який перевозить БМП-2 із зафарбованими бортовими номерами.

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