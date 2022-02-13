У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого

Компанія SkyUP тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року. У компанії очікують на вирішення ситуації.

Про це офіційно повідомила пресслужба компанії. У SkyUP наголосили, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.

До теми Небо над Україною залишається відкритим: в Мінінфраструктури заспокоїли українців

Компанія каже, що не може ігнорувати лізингодавців

Компанія запевняє, що зараз працює з державними структурами заради вирішення ситуації.

Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації,

– повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Про подальші дії SkyUp інформуватиме на офіційному сайті та своїх каналах у соціальних мережах.

Страхові компанії повідомили, що припиняють страхування українських авіаперевізників

12 лютого, повідомили у компанії, найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Причина такого рішення – загроза бойових дій на українській території.

Читайте також У Зеленського відреагували на ситуацію з авіарейсами: не бачимо сенсу закривати небо

Власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС. Саме тому літак, який летів з Мадейри до Києва, посадили у Кишиневі.

Як коментують ситуацію з рейсами в Україну в ОП та Мінінфраструктури: