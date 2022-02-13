У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого
Джерело:SkyUP
Компанія SkyUP тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року. У компанії очікують на вирішення ситуації.
Про це офіційно повідомила пресслужба компанії. У SkyUP наголосили, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.
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Компанія каже, що не може ігнорувати лізингодавців
Компанія запевняє, що зараз працює з державними структурами заради вирішення ситуації.
Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації,
– повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.
Про подальші дії SkyUp інформуватиме на офіційному сайті та своїх каналах у соціальних мережах.
Страхові компанії повідомили, що припиняють страхування українських авіаперевізників
12 лютого, повідомили у компанії, найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Причина такого рішення – загроза бойових дій на українській території.
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Власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС. Саме тому літак, який летів з Мадейри до Києва, посадили у Кишиневі.
Як коментують ситуацію з рейсами в Україну в ОП та Мінінфраструктури:
- Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що наразі причин закривати небо над Україною немає.
- За словами Подоляка, гостріше на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що Європейська агенція авіаційної безпеки також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.
- У Міністерстві інфраструктури повідомлення про закриття авіасполучення в Україні назвали фейковими.