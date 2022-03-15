Slack почав видаляти робочі чати російських користувачів без попередження
15 березня 2022 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Користувачі Росії почали скаржитися на видалення їхніх робочих чатів у корпоративному месенджері Slack. Заявляють, що їх ні про що не попереджають.
Ймовірно, у такий спосіб месенджер висловлює свою підтримку Україні й засуджує дії Росії.
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Slack почала видаляти робочі чати російських користувачів без попередження,
– йдеться у повідомленні.
Таке трапилося вже із командою найбільшого банку Росії "Сбербанк".
Втім, поки що компанія не повідомляла про це офіційно.
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