"Слава Україні": посольство США привітало українців із Новим роком
Джерело:твітер Посольства США в Києві
Посольство США в Києві привітало українців з Новим роком. Дипломати заявили, що у 2021 році відносин між Україною і Сполученими Штатами відчутно поглибилися.
В американському посольстві записали відеозвернення. У ньому вітають українських друзів, партнерів та очільників країни з 2022 роком.
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Посольство США привітало українців із Новим роком
2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною,
– зазначила Крістіна Квін.
Тимчасова повірена в справах США в Україні додала, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ перед загрозою для суверенітету і територіальній цілісності України. Вона також закликала рушати у 2022 рік. На завершення Квін промовила "Слава Україні!".
Вітання з Новим роком від посольства США в Києві: дивіться відео
Вітання Шмигаля, Епіфанія та ведучих 24 каналу
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців з Новим роком та Різдвом. У зверненні він згадав спортсменів, винахідників, науковців, підприємців та митців й подякував їм за те, що прославляють Україну та змінюють її на краще. Крім того, глава уряду побажав українцям, аби 2022 рік приніс їм мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань.
- Також вітальне відеозвернення записали й ведучі 24 каналу. Весь колектив бажає глядачам та читачам спокою у 2022 році, а найголовніше – аби нарешті настав мир та усі були здорові.
- Теплі слова сказав і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. З нагоди новорічно-різдвяних свят він побажав українцям миру, добра, любові й Божої благодаті.