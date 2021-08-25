"Слава Україні" від пілота і гімн на борту: українці в польоті відзначили День Незалежності

Наша держава 24 серпня відзначала День Незалежності. Українці святкували у кожному куточку планети. Наприклад, пасажири літака, що прямував до Єгипту, співали гімн прямо на борту.

Літак SkyUp Airlines прямував зі Львова до Єгипту 24 серпня. Очевидці розповіли, що пілот у той день вітався з пасажирами лише гаслом "Слава Україні".

До речі Бурдж Халіфа засяяла жовто-блакитним, – українець розповів, як святкують День Незалежності в ОАЕ

Після цього люди вирішили заспівали гімн України. Патріотичний настрій підтримали майже усі пасажири.

Дивіться відео, як українці співають гімн у польоті:

Як українці святкували День Незалежності

Святкові заходи відбувались по всій країні. Їх об'єднувало гасло "Ти у мене єдина". У Києві на Хрещатику пройшов військовий парад. Залучили понад 5 тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Після параду розпочався Марш захисників. У ході взяли участь рідні загиблих учасників Революції Гідності та полеглих воїнів АТО й ООС, військові медики, капелани та ветерани.

Ввечері на НСКА "Олімпійський" провели святковий концерт з легендарними піснями. Серед артистів виступали Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Mірзоян, Наталія Могилевська, Людмила Монастирська тощо.

У Львові пройшов Марш нескорених, в Одесі – морський парад, у Дніпрі маршували ветерани, а у Харкові летіла авіація.