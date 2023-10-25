Постраждалих – 18, двоє з них перебувають у реанімації, – мер Славути про удар дронами

У місті Славута Хмельницької області вночі проти 25 жовтня впали уламки ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Вороги пошкодили будинки людей та об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки поранені мирні мешканці міста. Міський голова Славути Василь Сидор розповів в ефірі "Суспільне. Спротив", що є важкі випадки, пише 24 Канал.

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Кількість поранених

Унаслідок атаки окупантів по Хмельницькій області у Славуті постраждали 18 людей – уточнив мер Славути Василь Сидор станом на 13:00.

За його даними, двоє потерпілих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні. Усі постраждалі внаслідок російської атаки – цивільні.

Саном на 9 ранку Василь Сидор повідомляв, що у місті 20 поранених людей, а раніше влада повідомляла про 16 постраждалих.

Сьогодні (25 жовтня – 24 Канал), 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх – різні ступені ураження,

– сказав міський голова.

Він також уточнив, що ворог пошкодив усі освітні заклади міста – понад 22 установи. Саме тому 25 жовтня у місті не працюватимуть заклади освіти.

Окрім того, у Славуті пошкоджені котельні та будівлі іншого призначення.

"Місто Славута – мирне місто, в нас немає військових частин, але о 4 годині ночі (25 жовтня – 24 Канал) ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено: пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури", – розповів Сидор.

За його словами, у місті працювали усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території Славути та ближніх сіл.

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