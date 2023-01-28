Над Славутичем пролетів швидкісний об'єкт: у Повітряних силах розповіли деталі

У Славутичі на Київщині 28 січня близько 14 години лунали сирени повітряної тривоги. Після цього з'явилася інформація про повітряний об'єкт, який рухався зі швидкістю 356 кілометрів на годину.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що в небі над Славутичем було помічено несанкціоновану ціль. За його словами, наразі встановлюється, що це був за об'єкт.

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Військові встановлюють, яка ціль була в небі над Славутичем

Ігнат пояснив, що коли радіолокаційні системи помічають невідомі цілі в небі, то лунає повітряна тривога. Причина в тому, що по об'єктах може бути відпрацювання ППО й уламки впадуть на землю.

Зрозуміло, що коли є ціль, яку радіолокаційно помітно, то буде ввімкнено сигнал повітряної тривоги. Навіть якщо це буде розвідувальний ворожий БпЛА, можна припустити й такий розвиток подій, то по ньому можуть бути відпрацьовані засоби ППО. Це зенітна ракета буде запущена для його знищення,

– сказав він і додав, що просто так тривога не вмикається.

Ігнат виключив версію, що над Славутичем міг бути "Шахід", адже швидкість іранських дронів до 180 кілометрів на годину. При цьому речник підкреслив, що українські війська знають, звідки росіяни запускають "Шахіди".

Водночас Ігнат наголосив, що різні БпЛА бувають з різними швидкостями. Тому наразі не варто говорити, який саме безпілотник міг бути в небі над Київщиною.

"Наші фахівці встановлять, що це була за ціль. А ще краще, якщо це ворожа ціль – вона буде знищена", – резюмував речник Повітряних сил ЗСУ.

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