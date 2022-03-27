У Славутичі оголосили зелений коридор, хоч офіційно Україна не погодила жодного на Київщині

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба повідомив про те, що на Київщині не узгоджували жодного зеленого коридору. Він попередив, що варто дочекатися офіційних рейсів.

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців. Ця інформація не є офіційною – 27 березня у Київській області не заплановано жодного зеленого коридору.

Важливо На 27 березня погоджено лише 2 гуманітарні коридори

Олексій Кулеба попросив усіх мешканців Київщини, зокрема Славутича, поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Оголошення про евакуацію на сайті Славутицької міської ради / Скриншот 24 каналу

Закликаємо долучатися тільки до офіційних зелених коридорів! Ми продовжимо евакуацію населення, коли це буде безпечно!

– повідомив Кулеба.

27 березня евакуація на Київщині не відбувається / Фото Олексій Кулеба

Виїжджаючи без офіційно узгоджених гумкоридорів або сідаючи у невідомі автобуси, ви можете опинитися в небезпеці – отримати травми від обстрілів окупантів в дорозі чи бути незаконно депортованими.

Росіяни окупували Славутич

26 березня російські окупанти увійшли до Славутича та окупували міську лікарню, а також викрали мера міста. Згодом Юрія Фомічева відпустили.

Місцеві мешканці вийшли на протести проти загарбників. На мітинг прийшло кілька тисяч людей.

Під час мітингу окупанти почали стріляти по людях та кидати світло-шумові гранати.

За словами мера міста Юрія Фомічева, троє містян загинули.

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