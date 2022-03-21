Слідами Котвіцької: ДБР та митники викрили жінку, яка намагалася вивезти понад 400 тисяч доларів

Громадянка України хотіла вивезти за кордон 412 400 доларів та 9 150 євро. Заможна українка хотіла пішки пройти з такою великою сумою грошей молдовський кордон.

Інцидент трапився у пункті пропуску Бронниця – Унгри. Правопорушницю виявили працівники ДБР та працівники Вінницької митниці.

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Гроші жінка переносила у ручній поклажі

Гроші жінка переносила у ручні поклажі. Декларувати їх, звісно, вона не стала. Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил.

Правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією зазначених товарів.

На схожому правопорушенні попалась і дружина екснардепа

Наразі кошти вилучені та надалі будуть конфісковані, їх передадуть на потреби Збройних Сил України.

Набагато більшу суму намагалась провести через кордон в Угорщину дружина колишнього нардепа Ігоря Котвіцького. У її валізах було 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро. За справу взялось ДБР.

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