Слідчі у справі MH17 просять допомоги в російських військових

Спільна слідча група, яка працює над справою про катастрофу MH17 на Донбасі, просить допомоги у російських військових, які проживають в Курську. Слідчі сподіваються отримати від них будь-яку інформацію, яка може мати важливе значення для суду.

Інформацію про те, що слідчі очікують допомоги російських військових з Курська, повідомили в поліції Нідерландів.

Читайте також У справі MH17 призначили нового прокурора

Допомогти у справі MH17 просять у росіян

З версією слідства, саме з Курська на окупований Донбас влітку 2014 року відправили установку "Бук", яка і збила літак MH17. Тому військових з цього міста просять допомогти з розслідуванням. Зокрема, за наявності будь-якої інформації (фото, відео, електронні повідомлення або військові накази, що мають стосунок до катастрофи MH17), людей закликають зв'язатися з правоохоронцями.

Також на сайті розмістили звернення батьків загиблого в катастрофі Віктора Орєшкіна. Вони теж просять свідків з Росії відгукнутися. "Цим зверненням Спільна слідча група сподівається отримати відсутню інформацію і представити повну картину події з тим, щоб родичі загиблих змогли отримати відповіді на питання, що залишилися", – йдеться в повідомленні.

За словами начальника відділу поліції Нідерландів Енді Краага, слідство прагне встановити, хто входив до складу розрахунку, яке було завдання та хто наказав його виконувати.

Нам хочеться дізнатися, чому був збитий пасажирський лайнер. Як могли збити літак, на борту якого перебувало 298 мирних громадян,

– додав Крааг.

Він наголосив, що розповісти про це з повною впевненістю можна буде лише тоді, коли люди, безпосередньо причетні до цієї трагедії, дадуть відповідь на ці питання.

Справа МН17: коротко

17 липня 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили над Донбасом. Усі, хто був на борту загинули, загалом 298 людей.

Ракету запустили проросійські бойовики з окупованої території.

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення 4 фігурантам спави – Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, Леоніду Харченку.

У червні 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.



Трагедія МН17 / Інфографіка 24 каналу