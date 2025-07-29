"Сліпий слон проти зграї ящірок": у Росії вигадали чудернацьку роботизовану споруду

У Росії помітили нову бойову машину без екіпажу, створену на базі старих радянських танків. Її назвали "Штурм" і представили як дистанційно керовану техніку для боїв у місті, хоча точні характеристики залишаються невідомими.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, що така конструкція більше схожа на тестовий зразок, аніж на реальне підсилення. За його словами, це радше "сліпий слон", який безпорадний проти зграї дронів, і навряд чи зможе довго протриматися в умовах сучасного бою.

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Що відомо про російський "Штурм"?

Комплекс "Штурм" розроблений на базі танків Т-72 і Т-90, але замість гармати має зрізаний ствол. Машина призначена для дистанційного управління, однак Грабський звертає увагу, що окремі інженерні рішення виглядають нелогічними й необґрунтованими.



Роботизований штурмовий комплекс "Штурм" / Фото з росЗМІ

Сергій Грабський зазначив, що без екіпажу, така техніка не зможе оперативно оцінювати обставини та реагувати на зміни в бою.

Вони ще примудрилися відрізати ствол на гарматі танковій. Для чого – важко сказати. Я ледь можу собі уявити, як і в якому напрямку їх можна використати,

– зауважив він.

Крім того, невідомо, як саме здійснюватиметься управління: через радіоканал чи інші системи, що створює вразливість до українських засобів РЕБ.

Чи зможе Росія запустити "Штурм" у виробництво?

За словами Сергія Грабського, машина виглядає як експеримент, а не повноцінна бойова система. Росія має серйозний дефіцит техніки та ресурсів, тому масове виробництво таких комплексів малоймовірне.

Росія просто відновлює старі танки. На десятки нових систем у неї не вистачить ані ресурсів, ані терпіння,

– зазначив він.

Крім того, застосування "Штурма" в умовах сучасної війни ставить під сумнів його практичну ефективність. Конструкція надто громіздка і дорога, а вартість одного такого комплексу перевищує ціну десятків дронів.

Чому танки не працюють у війні дронів?

Сергій Грабський вважає, що сама ідея використання важкої бронетехніки без екіпажу суперечить логіці сучасного бою. Танки створювалися для умов середини XX століття, а теперішня війна потребує мобільності, штучного інтелекту і малопомітності.

"Не можна схрестити їжака з вужем – це спроба поєднати танк минулого з технологіями теперішнього бою", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

За словами Грабського, подібні експерименти не мають перспективи в умовах дронової війни, де десятки дешевих FPV можуть знищити дорогу й повільну ціль.

Це не просто слон, а сліпий слон, який борсається проти зграї ящірок або навіть круків,

– зауважив він.

На таку конструкцію, на думку військового експерта, очікує доля "цар-гармати" – гучної, але марної.