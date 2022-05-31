На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу і намагаються перекидати з Росії техніку

Російські окупанти й далі намагаються наступати, використовуючи для цього захоплені території Харківської області. Саме через них йде техніка на Донбас.

Росія і далі готується до наступу на Слобожанському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, ворог проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів зі своєї території.

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Аналогічна ситуація і на Слов’янському напрямку, де основні зусилля агресор зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу.

Перед тим Генштаб повідомляв, що для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52 . Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове. Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ.Окрім того, Росія відправляє на кордон Курської області додаткові війська , артилерію та ракетні установки. Це може бути як для подальших ракетних обстрілів Сумської області, які щодня здійснюють окупанти, так і для чергової спроби наступу на Україну.

Водночас на Сіверському та Харківському напрямках противник активних дій не проводив, відзначившись лише обстрілами населених пунктів та цивільної інфраструктури.

Де активно діє ворог

Зараз російські окупанти основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка.

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Поруч на Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Але там успіху ворогу досягнути не вдалося тож бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман. Під час цих дій зазнав втрат, відтак був змушений відійти.

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